《侏羅紀世界：重生》3.18億美金稱霸全球！北美輕鬆登頂美國國慶連假票房

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座《侏羅紀》系列新作《侏羅紀世界：重生》於上週三（2日）上映後橫掃全台、北美及全球票房，北美票房方面，5天在4308家戲院累計高達1.47億美金（約台幣42.49億元），輕鬆登頂美國國慶連假票房，也有望成為今夏最賣座的電影之一。

《侏羅紀世界：重生》一上映就攻佔全球票房冠軍。（UIP提供）

該片由曾執導《哥吉拉》、《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片，擁有強烈視覺風格的導演蓋瑞斯愛德華執導，除了是《侏羅紀》系列第7部作品，也是新系列《侏羅紀世界》的第4部、同時算是重啟之作。並集合「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、《魔法壞女巫》喬納森貝利、兩屆奧斯卡得主馬赫夏拉阿里等人一同演出，以全新卡司開啟全新紀元。

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《侏羅紀世界：重生》在海外依然擁有強大吸引力，首週末於包括台灣在內的82個海外市場收穫1.71億美金（約台幣49.43億元），若加上北美成績，全球首週末票房高達3.18億美金（約台幣91.93億元），成為該系列第2高的全球開片成績。

環球北美發行總裁吉姆奧爾表示：「《侏羅紀世界：重生》正是觀眾夏天想看的大片：優秀的卡司、出色的導演、精彩的視覺效果。觀眾口碑極佳，預期整個夏天將持續熱賣。」電影顧問公司FranchiseRe執行長大衛A葛羅斯也表示：「這個系列在海外表現尤其出色，目前的國際票房非常亮眼。恐龍動作片是不分語言與文化的通用語言。」

環球影業呼籲全台影迷欲觀賞《侏羅紀世界：重生》，還是要注意颱風動態。（UIP提供）

台灣方面，《侏羅紀世界：重生》上映首日便撼動全台票房，以近台幣1850萬元的票房佳績登上全台票房冠軍，全台上映5天票房有望破億，不過受到颱風影響，昨起就有不少縣市停班停課甚至受風災影響，詳細票房待今天下午揭曉。

《侏羅紀世界：重生》全台持續上映中，發行該片的環球影業昨也於粉絲專頁呼籲所有恐龍愛好者，由於颱風正在逼近，請大家暫時收起冒險精神，把安全放在第一位。並提醒影迷「留在安全處所、避免非必要外出，關注氣象預報與停班停課公告，若計劃前往戲院，請先確認影城是否營業」。最後表示「風雨過後，冒險依然等你。」

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