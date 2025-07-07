晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《侏羅紀世界：重生》3.18億美金稱霸全球！北美輕鬆登頂美國國慶連假票房

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座《侏羅紀》系列新作《侏羅紀世界：重生》於上週三（2日）上映後橫掃全台、北美及全球票房，北美票房方面，5天在4308家戲院累計高達1.47億美金（約台幣42.49億元），輕鬆登頂美國國慶連假票房，也有望成為今夏最賣座的電影之一。

《侏羅紀世界：重生》一上映就攻佔全球票房冠軍。（UIP提供）《侏羅紀世界：重生》一上映就攻佔全球票房冠軍。（UIP提供）

該片由曾執導《哥吉拉》、《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片，擁有強烈視覺風格的導演蓋瑞斯愛德華執導，除了是《侏羅紀》系列第7部作品，也是新系列《侏羅紀世界》的第4部、同時算是重啟之作。並集合「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、《魔法壞女巫》喬納森貝利、兩屆奧斯卡得主馬赫夏拉阿里等人一同演出，以全新卡司開啟全新紀元。

《侏羅紀世界：重生》在海外依然擁有強大吸引力，首週末於包括台灣在內的82個海外市場收穫1.71億美金（約台幣49.43億元），若加上北美成績，全球首週末票房高達3.18億美金（約台幣91.93億元），成為該系列第2高的全球開片成績。

環球北美發行總裁吉姆奧爾表示：「《侏羅紀世界：重生》正是觀眾夏天想看的大片：優秀的卡司、出色的導演、精彩的視覺效果。觀眾口碑極佳，預期整個夏天將持續熱賣。」電影顧問公司FranchiseRe執行長大衛A葛羅斯也表示：「這個系列在海外表現尤其出色，目前的國際票房非常亮眼。恐龍動作片是不分語言與文化的通用語言。」

環球影業呼籲全台影迷欲觀賞《侏羅紀世界：重生》，還是要注意颱風動態。（UIP提供）環球影業呼籲全台影迷欲觀賞《侏羅紀世界：重生》，還是要注意颱風動態。（UIP提供）

台灣方面，《侏羅紀世界：重生》上映首日便撼動全台票房，以近台幣1850萬元的票房佳績登上全台票房冠軍，全台上映5天票房有望破億，不過受到颱風影響，昨起就有不少縣市停班停課甚至受風災影響，詳細票房待今天下午揭曉。

《侏羅紀世界：重生》全台持續上映中，發行該片的環球影業昨也於粉絲專頁呼籲所有恐龍愛好者，由於颱風正在逼近，請大家暫時收起冒險精神，把安全放在第一位。並提醒影迷「留在安全處所、避免非必要外出，關注氣象預報與停班停課公告，若計劃前往戲院，請先確認影城是否營業」。最後表示「風雨過後，冒險依然等你。」

相關新聞：

（獨家）黑寡婦聽到台灣盛讚台北「最棒城市」！加入《侏羅紀》首日震撼洗禮

（獨家）《侏羅紀》導演《重生》寫情書給史匹柏 大讚黑寡婦成功非偶然「沒隔絕於世界外」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中