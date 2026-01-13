自由電子報
娛樂 日韓

高橋智子死得冤枉最後畫面曝光 肇事者嫌麻煩未報案

曾演出《女王偵訊室》、《DOCTORS 3：最強的名醫》日本女星高橋智子因車禍重傷過世。（翻攝自X）曾演出《女王偵訊室》、《DOCTORS 3：最強的名醫》日本女星高橋智子因車禍重傷過世。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾演出《女王偵訊室》、《DOCTORS 3：最強的名醫》日本女星高橋智子，去年10月因車禍過時，經過警方調查，才知道她死得冤枉，因為當時她騎著自行車，遭到廂型車從後方追撞，但肇事司機卻因為「嫌麻煩」沒報警也沒叫救護車，孤單放高橋智躺在雨中，最後才由路人報案送醫，但為時已晚早已錯過最佳急救時機，導致傷重不治，享年39歲，讓人感嘆死得太冤枉。

社群上傳出高橋智子在醫院急救的畫面。（翻攝自X）社群上傳出高橋智子在醫院急救的畫面。（翻攝自X）

警方調查時，肇事司機還一臉滿不在乎的模樣，問他為何逃離車禍現場？肇事者竟然回答：「我在打瞌睡。覺得通報事故很麻煩」。而且事發當下，他車上還載著4名酒店小姐，酒店小姐得知發生事故後，曾問：「沒事吧？」肇事者仍未停下查看，直接逃逸，把受傷的高橋智子留在路上淋雨。

警視廳對外報告，事件發生在2025年10月16日凌晨2點45分左右，地點為東京都練馬區，被撞擊之後的高橋智子頭部受到重創，送醫後不治身亡。

車禍當天高橋智子結束音樂劇練習後返家，自行車上還有劇本。（翻攝自X）車禍當天高橋智子結束音樂劇練習後返家，自行車上還有劇本。（翻攝自X）

當時高橋智子接下事務所一年一度獨自企畫的音樂劇，剛結束排練的高橋智子出車禍時，她所騎的自行車上還放著劇本。39歲的肇事駕駛涉嫌違反《汽車駕駛處罰法》過失致死及《道路交通法》肇事逃逸被逮捕，已於去年11月遭起訴。

事發至今，高橋智子所屬事務所社長談到她仍哽咽表示不能接受，他透露：「有時候會覺得智子只是去很遠的地方排練，要接受她已經不在了，真的需要很長的時間。」

