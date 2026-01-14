自由電子報
娛樂 最新消息

天后席琳迪翁出門「麥」不離身！原因竟是……

席琳迪翁最近積極準備重回巡演舞台，除了接下代言，在IG分享近況，也接受時尚雜誌專訪。（翻攝自IG）席琳迪翁最近積極準備重回巡演舞台，除了接下代言，在IG分享近況，也接受時尚雜誌專訪。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕深受罕病「僵硬人症候群」所苦的席琳迪翁，一向以勇氣和正能量提醒自己，不要讓這個疾病控制她的人生，她也向歌迷承諾會重返舞台，深信自已不會被聲帶問題壓垮，她會做好準備和歌迷分享那些美麗的音符。

而正努力調養身體準備重回巡演舞台的席琳迪翁，昨（13日）突然在IG上亮出自己隨身包包，聲調輕鬆、態然自若地向歌迷們展示「自己的包包裡都裝了些什麼？」其中最吸睛的是，包包裡竟然出現一支藍芽麥克風！讓網友們紛紛留言大讚，果然是天后，隨時隨地都可以「開麥」高歌！

影片的席琳迪翁先是從包包裡掏出一把扇子，她一面打開扇子一面示範說道，「我住在拉斯維加斯，這裡很熱！」接著，又拿出一袋狗糧，她說這是準備愛犬的食物，然後，又拿出一包薄荷糖，似乎在告訴大家，即使是世界聞名的天后，也需要「時不時」潤潤嗓、清新一下口氣；至於包包裡的洗手乳和護手霜，當然也都是她覺得好用又實惠的愛牌。

接下來，就是一個「大驚喜」了！ 席琳迪翁從包包裡拿出一支藍芽麥克風，一開始表情略顯嚴肅解釋，「我把它放在這裡，是以防有人要我唱生日歌…」接著直接開起自己的玩笑，「拿起麥克風像個真正的歌手一樣唱歌，需要很大的勇氣！」

此時，席琳的幽默感開始大爆發。

她掏出一枚印有自己照片的徽章，向粉絲們解釋這是她以前巡演時的VIP徽章，「戴著這個徽章真的需要勇氣，因為我出門購物時，常會遇到有人問我，『真的是你嗎？』」席琳解釋道。

無奈自爆即使戴著徽章，還是有人不相信她就是席琳迪翁本尊，「這時候我就會拿出我的老式電話…」她一面說道，一面從包包裡掏出一部老式轉盤電話，還不忘一邊撥通電話，一邊說「我要報警抓你。我現在就撥打911求助。」

一人情境劇演完，席琳迪翁又從包包裡拿出唇彩，跟粉絲們叮嚀「拉斯維加斯很乾燥，要做好保濕」。最後，當她對著麥克風唱歌，拎起巨大的包包準備離開時，突然傳來東西掉落的聲音，原來是裝著老式電話的包包太重，掉在地上了……。

這則貼文，不僅曝光席琳迪翁包包裡的「愛物」，也展現天后幽默、淘氣的一面。

點圖放大header
點圖放大body

