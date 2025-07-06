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愛莉莎莎提「萬華毒窟」風波 自爆習慣上Threads為自己澄清

愛莉莎莎上Podcast節目《百靈果》受訪。（翻攝YouTube）愛莉莎莎上Podcast節目《百靈果》受訪。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕網紅愛莉莎莎近日再度成為話題人物，不僅開賣瑜珈課程，還遠赴杜拜購屋，話題十足。日前她登上Podcast節目《百靈果》受訪，開場就語出驚人地表示，原本聽到邀請時直接回應「婉拒！」原因是擔心上節目會被「炎上」，直言這次願意接受訪問，是為了行銷自己的瑜珈課程，「因為要賺錢」。

愛莉莎莎上Podcast節目《百靈果》受訪。（翻攝YouTube）愛莉莎莎上Podcast節目《百靈果》受訪。（翻攝YouTube）

愛莉莎莎也坦言，自己是一位「很容易被誤解的創作者」，並舉疫情期間的「萬華毒窟事件」作為例子。當時她在貼文中寫道：「住在毒窟萬華，哪裡都不敢去。」由於語氣強烈，遭到部分網友與媒體批評是在「亂貼標籤」，引發軒然大波。對此，她解釋那時只是受到主流媒體語境影響，並無惡意，但結果仍被放大解讀，引發網路攻擊。

談及面對網路輿論壓力，她透露自己會定期在Threads上搜尋自己的名字，「因為怕被抹黑」，遇到不實言論會親自留言澄清。她強調：「如果今天不為自己站出來，就會變成一個沉默螺旋，罵你的那個人 就會變成對的。」

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