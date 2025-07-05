女星「遭另一半背叛」決定離台！率性跳冰川吐心聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕瑞瑪席丹在台劇《親密之海》飾演充滿自由靈魂與慾望掙扎的「莉蓮」，為了表達角色遭受另一半背叛，瑞瑪席丹決定拋下一切去紐約生活，劇組遠赴當地拍攝，瑞瑪席丹透露紐約街拍真的很具挑戰性，「環境嘈雜、人潮擁擠，加上我們幾乎沒有時間勘景，都是邊走邊拍的狀況。」她特別提到中央公園噴水池一景，「拍攝時路人經常來回觀看，甚至會對鏡頭好奇地看，雖然有時捕捉到美麗的鏡頭卻因此受干擾，真的很可惜。不過，我覺得最辛苦的是收音師，因為紐約街頭實在太嘈雜，拍攝過程充滿無法預測的因素。」

瑞瑪席丹戲裡戲外都在阿拉斯加感受到自由的自我。（CATCHPLAY提供）

除了紐約，劇組也到阿拉斯加實景取景，拍攝結束後，她直接穿著衣服跳進冰川的水裡游泳，「其實當下非常冷，但卻有一種被洗淨、煥然一新的感覺，好像來到這裡就一定要體驗這個過程。」她回憶當時在阿拉斯加，一直到凌晨一兩點天色才暗，但短短一小時後，凌晨三點又開始變亮，「第一次體驗這種沒有黑夜的感覺，覺得非常特別。」相較於阿拉斯加的自然奇景，紐約的拍攝則充滿挑戰。

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瑞瑪席丹為《親密之海》遠赴阿拉斯加拍攝。（CATCHPLAY提供）

除了跨國拍攝，瑞瑪席丹與飾演男主角李銘順有多場對手戲，其中拳擊對打戲讓人驚艷，其實瑞瑪席丹7、8年前曾上過拳擊和泰拳的課程，後來因為十字韌帶受傷而中斷。她坦言拍攝這些場景時才剛與李銘順相識，「我們當時還在熟悉彼此，但整個拍攝過程卻非常輕鬆自在，不論是對打的過程還是現場互動，都讓我感覺很舒服。」

瑞瑪席丹（左）和李銘順在《親密之海》有多場對手戲。（CATCHPLAY提供）

《親密之海》由CATCHPLAY與鑫囍創業共同製作，7月18日起將於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台、LINE TV、香港Now TV及Amazon Prime Video全球超過240個國家與地區同步上線。

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