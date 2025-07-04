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《新台灣加油》苦苓前進雲林開講 直言：找館長站台沒救了

「館長」陳之漢（左）與民眾黨主席兼現任立法委員黃國昌。（本報資料照，記者王逸松攝）「館長」陳之漢（左）與民眾黨主席兼現任立法委員黃國昌。（本報資料照，記者王逸松攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕三立政論節目《新台灣加油》今（4）前進雲林麥寮開講，名嘴兼作家苦苓也跟著登台，他點名網紅「館長」陳之漢是「背骨仔」，前後支持過4個黨，毫無原則，國民黨找他站台還讓他站C位（中央位）根本就沒救了。

苦苓今隨《新台灣加油》至雲林麥寮開講。（翻攝自《新台灣加油》）苦苓今隨《新台灣加油》至雲林麥寮開講。（翻攝自《新台灣加油》）

苦苓在社群平台分享了《新台灣加油》雲林現場狀況，他說：「大雨滂沱澆不熄鄉親的熱情，大家一直堅持到雨停，都在為了『反共保台大罷免』而努力」！苦苓觀察，國民黨上次藍白合失敗，這次竟然又捲土重來，於是黃國昌去站台，館長也跟著去站台。苦苓更說，館長現在在國民黨講話順序排第二，「太好了！這兩個人正好把國民黨滅掉」。

苦苓表示國民黨說沒有親中賣台，但館長站在他們的台上，任務就是讓台灣人勇敢承認自己是中國人，要讓台灣人變成中國人，這種「背骨仔」幫國民黨站台，真的沒救了。

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