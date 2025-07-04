北影酒會》撞期7月5日末日！劉修甫戴頭盔想畫假 林政勳曝三峽藏「防空洞」

〔記者廖俐惠／台北報導〕第27屆台北電影獎將在明天（5日）舉行，剛好撞期日本作家龍樹諒的末日預言，劉修甫聲稱要戴著頭盔出席典禮，笑翻眾人。

黃珮琪（左起）、劉修甫、梁湘華、林政勳出席台北電影節入圍酒會，一起競逐最佳新演員獎。（記者胡舜翔攝）

劉修甫、梁湘華、林政勳、黃珮琪入圍本屆最佳新演員，劉修甫比起北影，對世界末日更加緊張，「本來不信，後來信了，本來我7月5日還畫假！」林政勳同樣也害怕，透露他住在三峽的眷村，最近發現附近有防空洞的標示，讓現場嘖嘖稱奇。

請繼續往下閱讀...

劉修甫對世界末日很緊張。（記者胡舜翔攝）

黃珮琪笑說，自己有想像跟大家一起度過世界末日，得獎的那一刻突然「蹦」，「那一定會永生難忘，但沒人會記得。」林政勳笑稱這樣也不錯，代表4個人都拿獎了，梁湘華則是笑稱「末日就大家一起啊」。

林政勳發現自家附近有防空洞的標示。（記者胡舜翔攝）

黃珮琪想像跟大家一起度過世界末日。（記者胡舜翔攝）

回到北影的的話題，梁湘華、林政勳去年才在金馬一較高下，今年再度「狹路相逢」，林政勳、梁湘華稱他們是好戰友，去年在金馬剛好坐隔壁，當時聊了很多，為彼此互相加油，林政勳也說看到梁湘華來了，就有了安全感。黃珮琪則是與梁湘華曾在《商魂》中一起演出酒家女，還特別找出了兩人當時的合照，「真的笑得很可怕」。

梁湘華（圖）去年才和林政勳在金馬一較高下。（記者胡舜翔攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法