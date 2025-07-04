前傑尼斯男偶像不幹了 轉行教練半年價碼曝光「限量20名搶瘋」

吉川太郎退團後轉行當起教練。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕23歲的日本男團「AmBitious」前成員吉川太郎，3月宣布退出前身為傑尼斯事務所的「STARTO娛樂」並且離開團體，讓不少粉絲錯愕。近期吉川太郎正式轉戰健身界，加盟東京「Zenith Tokyo」針灸整骨中心，開啟全新事業人生，意外掀起超狂預約潮，甚至還出現「半年包課抽選制」引發熱議。

吉川太郎退團後並未淡出大眾視野，今年5月他就參加健美比賽，還在男子新人176cm以上級中獲得好成績，他表示當初參賽是為了挑戰自己的極限，也希望鼓勵更多人對健美產生興趣。7月初，東京Zenith Tokyo公布吉川太郎加入成為一對一健身教練，推出首堂60分鐘體驗課程僅5500元日幣（約1114元台幣），消息立刻吸引大量粉絲湧入官方LINE帳號搶訂。

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由於人氣過高，Zenith Tokyo宣布限量20名的「半年包課方案」，共需一次繳清44萬1000元日幣（約89347元台幣），每月最多上8堂課，由吉川太郎親自教學，還得經過抽選才能搶到名額，不過粉絲們都相當買單搶瘋，紛紛狂讚，「可以跟偶像見面還能瘦身太值得！」甚至有人笑說，「可能連健身課程都會被炒黃牛票。」話題熱度持續延燒。

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