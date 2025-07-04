昔破紀錄登200萬訂閱！Andy推首支單曲 紀錄低潮後重生告白

Andy推出首支單曲《我已不是那個誰》。（Andy老師YT頻道提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕全台最快破200萬訂閱的YouTuber「Andy老師」，近期推出首支環島主題單曲《我已不是那個誰》，唱出低潮過後的重生告白，他曾用影像記錄世界，如今用音樂療癒人心。

Andy親自演唱的首支單曲《我已不是那個誰》今正式推出。這是一首獻給所有曾經迷惘、受傷，卻仍努力走出陰影的人們之作，更是他在人生低谷中完成機車環島挑戰、重新找回自己後的真誠告白。

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Andy推出首支單曲《我已不是那個誰》。（Andy老師YT頻道提供）

歌曲以中、台語交錯書寫，描繪心碎後的復原歷程。副歌唱出「我已不是那個誰」的關鍵句，不僅象徵 Andy老師的心境轉折，也陪伴每一位正在重新啟程的人。Andy表示：「這首歌，是為了那個曾經不敢面對自己的我而寫的。也是送給每個走過低谷、渴望重生的你。閉上眼，是療癒；睜開眼，是全新的旅程。」歌曲同時也是Andy老師環島紀錄影片的主題曲，MV已經在Youtube頻道同步上線。

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