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娛樂 最新消息

兩週操出六塊肌！新生代男星出道10年首獲得主演機會苦練泰拳

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕香港電影《拼命三郎》集合新生資深實力派型男譚耀文及鄭浩南，聯手新生代演員林家熙和應智越共同演出，展現疫情之下，父子兩代在香港的奮鬥與掙扎，也見到父子之間的和解和世代的新舊交替。

新生代演員林家熙為《拼命三郎》操出六塊肌。（華映提供）新生代演員林家熙為《拼命三郎》操出六塊肌。（華映提供）

香港新生代演員林家熙以電影《狂舞派》出道，但星運不如預期，雖然在不少作品露臉，卻沒有太多搶眼的表現，直到近年接連演出了香港話題大作《焚城》的消防隊員和《誤判》中陷害他人犯罪的判逆少年，才被更多觀眾認識。

林家熙星途浮浮沉沉十年，接不到工作的低潮時期已經動念想放下一切，去海外遊學打工，思考要不要轉行，卻出現了新的演出機會，他笑說：「是演出一部網劇，沒想到是靠浮誇式的演技接到工作。」而他也終於首次演出電影《拼命三郎》的主角，他告訴自己一定要好好把握這次的機會。

林家熙為《拼命三郎》苦練泰拳。（華映提供）林家熙為《拼命三郎》苦練泰拳。（華映提供）

首次獲得演出主角的機會，讓林家熙卯足全力，強力肉體改造和苦練泰拳，珍惜得來不易的機會，努力表現。他表示：「我早上6點起床，7點到拳館報到，練到11點，下午再重訓，晚上跑步，餐餐都是無油無鹽的雞肉，經過2到3週循環操練，練出了六塊肌和接近泰拳選手的體態。」

但林家熙透露雖然電影只需要拍攝20天，但卻分散在4個月進行，等於他必需長達4個月都要保持這樣的身體狀況，有如意志力的考驗，他笑說：「我的健身教練都說飲控不建議拖那麼長，是健美選手比賽前強力塑身才會做的，所以我飲控到有點到精神恍惚的狀態了，幸好角色性格瘋瘋的也是有種恍惚感，所以還蠻適合的。」

譚耀文（左）和林家熙在《拼命三郎》演父子。（華映提供）譚耀文（左）和林家熙在《拼命三郎》演父子。（華映提供）

導演陳大利則透露為了票房及流量考量，曾想邀請當紅團體Mirror的成員演出，但當時因為演唱會的意外事故，讓對方決定辭演，劇組才會緊急重新尋找演員。「我那時看了很多演員，但一見到林家熙就覺得他和劇中人物的模樣很接近，當時他是一頭金髮的出現，給我了一些衝擊。而且必需演泰拳選手，他本身的身手非常靈活，試戲時，他演出了一段情緒很重的父子對手戲，我覺得他的表現非常好，角色就非他莫屬了。」

和林家熙扮演父子的譚耀文也對他的試鏡表現印象深刻，「導演讓我看了他試鏡影片，我知道他很迫切想爭取可以爆發的一個機會，他的表現很好，讓我想起是新人時，去見陳嘉上導演爭取《野獸刑警》演出機會的情形，我那時也是破釜沉舟的想獲得一個表現機會啊！」

《拼命三郎》描述不再風光的江湖老大石三郎（譚耀文 飾），重遇多年沒見的兒子石頭（林家熙 飾）後，因替他解決一宗江湖紛爭，重遇一位恩怨糾纏不清的昔日兄弟李萬四（鄭浩南 飾）。三郎為兒子解困的同時，得到李萬四為了還他人情債的一筆錢做生意，意外地東山再起。

這次子債父還的事件中，兒子重新認識父親，並受到父親的啓發而專注泰拳，想在拳界發展，兩代拼命三郎在疫情反覆的日子中逆流打拚。三郎的事業重上軌道之際，卻因與昔日兄弟的恩怨再次爆發而讓兒子受害，兒子的泰拳前途被徹底摧毁，三郎為了兒子的明天，作出最拚命的反擊！《拼命三郎》將於7月18日在台上映。

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