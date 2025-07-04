不忍了！周杰倫想秀口技卻被打亂節奏 變臉飆唸樂手畫面外流

周杰倫認真展現口技，不容節奏被打亂。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫目前和老婆昆凌在英國倫敦，前幾天則在香港啟德體育園主場館舉辦「嘉年華」演唱會，點歌環節總是歌迷最期待的，不過當周董想要耍帥秀一下BEATBOX（節奏口技）時，樂手卻搶先下音樂，打亂了他的節奏，他當場臉色一變，還唸了樂手幾句，追求完美個性全都露。

周杰倫想秀口技被干擾，立刻變臉。（翻攝自臉書）

演唱會上，有歌迷點歌《以父之名》，正當周董握著麥克風準備好好大秀BEATBOX時，樂手卻搶快下了音樂，只見周董表情出現變化，手一攤並唸樂手：「你重來一下， 重來一下，我們的默契在那裡呀？我在這裡bibibobo，你們在那邊...有時候我這個樂手老師就是這樣你知道嗎？我還是要唸一下，我先BEATBOX，你們音樂再進來可以嗎？不然大家以為那音樂是放出來的，我不是白弄了嗎？」並對歌迷說：「再給我一次機會，好嗎？」

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周杰倫要展現口技，但被打亂節奏，攤手很無奈。（翻攝自臉書）

這次樂手果真有默契了，先讓周董好好秀口技，再進音樂。看到周董的認真表現，粉絲笑說在他的音樂天地裡是不容打亂節奏的，絕不允許任何失誤出現。

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