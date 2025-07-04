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娛樂 電視

純樸國家未必更安全？旅遊達人尼泊爾遭印度人詐騙 「沒人能躲過這一招！」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕莎莎與郭彥均主持的八大《WTO姐妹會》，日前探討「出國當心旅遊陷阱」，來賓瑞奇分享尼泊爾旅遊經驗，他提醒大家越純樸的國家，反而越要小心，因為有些想要做壞事的人，知道你會卸下心房。

瑞奇分享尼泊爾旅遊經驗，被印度人搭話。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）瑞奇分享尼泊爾旅遊經驗，被印度人搭話。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

瑞奇提到，他在尼泊爾旅遊的時候，遇到一位印度人搭話，印度人自稱在學校擔任志工，教導數學，詢問瑞奇是否有意願購買物資，幫助2015年遭逢大地震的尼泊爾受災戶或失去家人的小朋友。

瑞奇分享尼泊爾旅遊經驗。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）瑞奇分享尼泊爾旅遊經驗。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

瑞奇覺得相當正向，而且捐物資比捐錢更實際，就跟對方來到一家食品店，「什麼都沒問，店員就拿起塑膠袋裝滿一堆茶米油鹽醬醋茶，一大堆喔，我越想越不對，怎麼都沒問我要捐多少」，最後結帳約台幣1700元。印度人還對他說，會請人將這些物資扛去村裡，叫瑞奇先去公車站坐車。

瑞奇分享尼泊爾旅遊經驗。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）瑞奇分享尼泊爾旅遊經驗。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

事後，瑞奇剪影片的時候，請印度朋友翻譯，當初搭話的男子對店員說些什麼，「最後要離開的時候，那個印度人對店員說，我先送這個小子去車站搭車，等一下再回來拿錢」，這才揭露整起事件是場有預謀的騙局，根本不會有人把物資搬去村莊，那些物資都還在店內，店員與男子都是共犯。

莎莎、郭彥均主持八大《WTO姐妹會》。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）莎莎、郭彥均主持八大《WTO姐妹會》。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

莎莎、郭彥均（左）主持八大《WTO姐妹會》。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）莎莎、郭彥均（左）主持八大《WTO姐妹會》。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

主持人莎莎聽完後驚呼，「這個手法很厲害，每個人應該都會被這一招騙」，來賓紛紛附和表示認同，男子高明的話術，也讓郭彥均則開玩笑說，「那個應該是國文老師」。

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