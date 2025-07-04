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娛樂 最新消息

舒華超霸氣！不怕7/5地震預言 「該來就來」親吐無畏心境

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國女團i-dle台灣籍成員舒華近日低調返台，並與陳柏霖、桂綸鎂、黃宣共同出席實境節目《出去一下》記者會，期間舒華談到紐西蘭外景的趣事，也分享挑戰極限運動的心情。不僅如此，面對近來引發話題的「7月5日地震末日預言」，舒華也霸氣透露自己的心緒及心境。

舒華2日出席《出去一下》記者會時，大方坦言童年曾因溺水而對大海有陰影，但仍鼓起勇氣跨越心魔，「想趁年輕多體驗一些事情」。獲得家中長輩支持後，舒華在節目中不光挑戰高空跳傘，甚至連潛水等極限運動也參與，勇氣可嘉、無所畏懼；不過，舒華笑說真正感到害怕的其實是「蛀牙」，回憶小時候拔牙的經驗還心有餘悸，至今仍很注重牙齒保健。

舒華針對末日預言吐實心聲。（組合照，記者潘少棠攝）舒華針對末日預言吐實心聲。（組合照，記者潘少棠攝）

此外，由於日本漫畫家龍樹諒曾在作品中提到，夢見7月5日會發生毀滅性地震、海嘯，引發網路議論甚至波及台灣；談及此事，舒華直率表示：「該來的就會來，來吧！」展現大無畏的態度，黃宣則在一旁打趣附和「她也沒在怕的啦！」全程氣氛輕鬆和諧。

此外，舒華還透露學生時期念華岡藝校時，課堂教材正是桂綸鎂與陳柏霖主演的2002年青春片《藍色大門》，如今能和「教材級人物」合作感到榮幸，陳柏霖聽完則忍不主自嘲說，「我們當年拍的時候舒華才1歲！」一番言論讓現場所有人忍不住莞爾，話題滿滿。

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