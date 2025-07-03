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「國際反洗錢師」遭詐逾3000萬 現身淚訴驚心動魄過程

詐騙被害者李柔嫻曾悲痛至極曾想過輕生。（和展影視提供）詐騙被害者李柔嫻曾悲痛至極曾想過輕生。（和展影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《震震有詞》近日邀請詐騙受害人李柔嫻、資深媒體人許聖梅、三峽警分局服分局長林子翔及郭德田律師，一同探討黑心詐騙的吸金大法。曾任銀行資深高管、擁有名校EMBA及法研所學歷、甚至具國際反洗錢師資格的李柔嫻，兩個月內竟慘遭詐騙集團騙走超過3000多萬元。她在節目中勇敢現身說法，淚訴過程驚心動魄，提醒更多民眾提高警覺。

李柔嫻表示先在抖音上看到名人何先生分析股票，觀察一段時間覺得蠻精準的，於是加入對方經營的LINE群組，群組內「助理」不斷噓寒問暖，逐步取得她的信任，「一開始投資買股票都有賺錢，之後開始虧錢想翻本，就加入投資APP。」她還做了各項查證完全不像假的，她說：「連我這麼聰明的人都會相信。」

詐騙集團開始要求她再融資2000萬元認購，而且必須用現金來補齊，否則1天就有3%的罰款，「當時APP帳面有逾1億元的獲利，但他們說不能用這1億扣除2000萬。」怕有高額罰款之下，她趕緊把房子拿去貸款借錢，「銀行同事有勸我注意是不是詐騙，為避免銀行起疑，詐騙集團還教我說是要買黃金，也因為我有跟詐騙集團簽保密協議，更不敢跟別人講。」原以為將600多萬的現金交出去後，可以鬆一口氣，沒想到今年1月20日接獲警方通知，才驚覺自己自始至終都陷入了騙局。

詐騙被害者李柔嫻現身說法。（和展影視提供）詐騙被害者李柔嫻現身說法。（和展影視提供）

悲痛之餘，李柔嫻更憂心三隻愛犬無人照顧，「躺在床上很想死，但又想到我走了，三隻愛狗怎麼辦？」如今她仍背負每月十幾萬至二十萬元的貸款，幸好還能變賣父母留下的黃金維持還款。她也持續「潛水」在詐騙群組中，希望能協助警方蒐證，揭露更多集團內幕。

詐騙被害者李柔嫻呼籲：「詐騙手法推陳出新，從各種投資到最新流行的養生村，千萬不要相信這類訊息。」她也難過地提出，向法院提出訴訟，光提告裁判費也是一筆不小金額，但車手都不用支付，希望政府能修法應該要能減輕被害者的負擔。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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