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紀寶如悲劇人生！余龍早逝「下海當媽媽桑」獨養3子苦撐家計

紀寶如2008年坦言，曾為了養育3名兒子下海當媽媽桑。（本報資料照）紀寶如2008年坦言，曾為了養育3名兒子下海當媽媽桑。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／綜合報導〕資深藝人紀寶如和余天已故胞弟余龍育有3名兒子，其中38歲次子余彥鋒今（2日）竟又爆出涉毒遭警方查獲，使她再次躍上新聞版面，不得不為兒子的非法行徑向社會大眾發聲致歉。回顧紀寶如的人生，丈夫余龍在長子12歲時就意外過世，她為了3個孩子撐起家計，鬆口坦言曾經到酒店當媽媽桑。

紀寶如2008年曾大方坦言，自己在18歲時就與大9歲的余龍交往，她為了爭取家長同意竟決定先懷孕再說，後來一共生了3個兒子。遺憾的是，就在大兒子12歲那一年，余龍卻因意外過世天人永隔，大兒子更因此受到極大打擊，在16歲時躁鬱症病發，她一路陪伴在旁求醫治療，目前大兒子已痊癒並且當上一名機師。

其實，次子余彥鋒的非法行徑已不是頭一遭，2008年時就曾因開贓車、持毒遭逮捕；當時，紀寶如難過表示，在事發的第一時間就致電給余天，她自責沒有給予孩子滿滿的愛，同時自爆當年為了生計、養育3個小孩，自己曾到酒店當媽媽桑，甚至會酗酒、打小孩，這悲劇般的人生，直到信了基督教才改觀，重新學習用愛和包容守護孩子。

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