只住過1晚！卡爾拉格斐巴黎郊區別墅1.6億出售 奢華裝潢曝光

羅子秦／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕已故時尚傳奇卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）一棟位於巴黎郊區的別墅，近日以470萬歐元（約新台幣1.64億元）在拍賣中售出，拍賣採用傳統「以蠟燭計時」方式進行。據了解，卡爾拉格斐生前在這裡僅僅度過了一個晚上。

已故時裝設計師卡爾·拉格斐。（美聯社）

綜合法媒報導，這棟別墅位於盧韋謝訥（Louveciennes） ，距離巴黎以西約15公里，由拉格斐於2010年購得，2019年他去世後留下。在他去世後，這棟房屋一度被棄置，直到2023年由一家房地產公司購得。這次拍賣價格略高於460萬歐元（約新台幣1.6億元）的起始價格。

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負責此次拍賣的公證人Jerome Cauro表示，這棟別墅位於一片2公頃的園區內，園內有3棟獨立建築、1座游泳池與1座網球場，四周被樹木或圍牆包圍，以確保「隱私」。主建築外觀為古典風格，內部則較為內斂；設計師的工作室佔據了主屋一樓大部分空間。

已故時裝設計師卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）位於巴黎郊區的別墅。（法新社）

另一名公證人Arno Felber說，「這是他（拉格斐）展示自己家具的空間」。

拉格斐的左右手Amanda Harlech2021年接受《Vogue》採訪時曾提及「他（拉格斐）把所有心力都投入到這座最後的住所中；他真的非常喜歡這裡。他稱這裡是『他真正的自我』。」

據傳拉格斐只在這裡過夜一次，但曾為摩納哥的卡洛琳公主（Princess Caroline of Monaco）舉辦盛大招待會，也經常將這座別墅借給朋友使用。

已故時裝設計師卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）位於巴黎郊區的別墅，設有游泳池和網球場。（法新社）

「他白天喜歡來這裡創作，也很喜歡在這裡宴客」，Jerome Cauro說。別墅內有3個客廳與1間廚房，配備4個烤箱、5個水槽、2台冰箱等，足以容納100人共進晚餐。

根據Arias公證行指出，拉格斐對這座房產進行了「鉅額改造」。這棟建築19世紀曾屬於法國詩人Leconte de Lisle及歐洲知名羅斯柴爾德銀行家族的成員。

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