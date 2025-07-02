靈貓再現！《戴帽子的貓》躍上大銀幕 艾美獎男星爆笑獻聲

《戴帽子的貓》首次以動畫長片的形式躍上大銀幕。（華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自《鬼靈精》、《羅雷斯》等作品原作蘇斯博士著名作品《戴帽子的貓》的全新動畫版，今曝光首支預告，一場史詩般的瘋狂冒險旅程，充滿創意點子、惡作劇與奇幻魔法即將展開。

這是兒童名著《戴帽子的貓》首次以動畫長片的形式躍上大銀幕，2003年也曾改變成真人電影《魔法靈貓》。此次戴帽子的「貓」由艾美獎得主、喜劇男星比爾哈德負責配音，展現他那招牌的幽默、獨特方式為孩子帶來歡樂，帶領觀眾踏上一段奇幻旅程，進入一個前所未見的世界。

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《戴帽子的貓》展開一場史詩般的瘋狂冒險旅程。（華納兄弟提供）

片中，戴帽子的貓接下了想像力與靈感研究所有限責任公司迄今最艱鉅的任務：為蓋比和賽巴斯汀這對姊弟加油打氣，他們正為搬到新城鎮而苦惱。對這位過去以行事過激而聞名的闖禍精來說，這可能是他證明自己的最後機會，否則他就會失去他的魔法帽！

《戴帽子的貓》充滿創意點子、惡作劇與奇幻魔法。（華納兄弟提供）

共同擔任配音的主要班底還包括霍奇爾戈梅茲、麥特貝瑞、昆塔布倫森、寶拉佩爾，另外還有迪亞哥馬汀尼斯、吉安卡洛伊坡托、亞美莉卡費雷拉、楊伯文，以及泰塔斯伯傑斯。這也是華納兄弟動畫電影公司的首部長片電影。《戴帽子的貓》將於2026年春節在台上映。

《戴帽子的貓》首支預告：

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