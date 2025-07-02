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小S女兒畫展策展人竟是他 其父年初才槓上「慈濟盜圖爭議」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lily」許韶恩上月29日以新人之姿舉辦首場畫展《Prey of Prey》，「小S」徐熙娣在「大S」徐熙媛香消玉殞後已暫別演藝圈逾半年，如今為了力挺女兒現身亮相，作品甚至當日即售罄。此次策展由國立台灣藝術大學博士生李承道擔綱，同時他也是Lily的老師，今年1月更為了父親李健儀出面抨擊嘉義大林慈濟醫院的盜畫爭議，

小S次女Lily（右）畫展的策展人為台藝大講師李承道。（翻攝自臉書）小S次女Lily（右）畫展的策展人為台藝大講師李承道。（翻攝自臉書）

李承道目前為國立台灣藝術大學當代視覺文化博士生，兼任台藝大講師、學學文創講師及小李顏料行行長，長年深耕藝術領域。談到學生Lily，李承道以「有些人天生就適合當藝術家」盛讚給予極高評價，「從感性到細節都具備平衡，清晰觀點與豐沛能量並存，年僅17歲就足以嶄露頭角。」同時，他也期待Lily未來持續累積更多創作，走出屬於自己的藝術道路。

事實上，李承道今年1月也曾因父親、玄奘大學教授李健儀與嘉義大林慈濟醫院爆發25年大型壁畫侵權爭議而出面抨擊慈濟，怒嗆「贗品不銷毀，留著當證據嗎？」掀起一波輿論風暴。如今，李承道因許韶恩的個展再度受到關注，其立場、經歷又被網友翻出來討論熱議，再次成為話題焦點。

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