國分太一醜聞纏身「急切割妻兒」！私下大男人行為惹怒日網

國分太一因爆發多項違反紀律的行為，傳目前獨自待家反省，與妻兒為隔離狀態。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本國民男團「TOKIO」東京小子成員國分太一近期爆發多項違反紀律的行為，不僅丟了6節目工作，該團也宣布無限期停止演藝活動，震撼日本演藝圈。據日媒報導，國分太一目前獨自宅家反省中，更傳出為了不要影響到家人，他強硬要求妻兒搬出去。

據日媒報導，國分太一的友人透露，他目前正獨自待家裡反省中，考量到家人也會遭外界放大檢視，他便告知妻子「妳出去吧」，目前與妻兒處於「隔離」狀態。除此之外，報導也指出，國分太一與妻子平時的關係很不平等，婚後家中一切都是妻子打理，雖所有的開銷都是國分太一負擔，但除了必要開銷外，妻子買東西都須得到他的允許，時常質問妻子「這真的有必要嗎？」。

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矛盾的是，不同於對待家人的小氣態度，國分太一卻很捨得在自己身上花錢，曾購入超過600萬日幣的高級手錶，出手闊綽，這般大男人行為也引爆日網怒火。

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