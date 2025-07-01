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娛樂 電視

賴慧如跳海搏命演出！救生員曝驚險內幕：再不喊卡就要衝去救

〔記者蕭方綺／台北報導〕賴慧如與資深演員龍天翔在民視八點檔《好運來》上演一場驚心動魄的「落海對決」，為兒子的身世之謎掀起生死衝突。劇中賴慧如飾演的麗美在得知兒子逸凱（吳東諺飾演）身世的真相後，情緒崩潰，決心與龍天翔飾演的「天虎」同歸於盡。這場落海戲對賴慧如來說是一大挑戰，因為她其實完全不會游泳，她坦言：「當我聽到要跳海時，整個人嚇到腿都軟了，心臟真的快跳出來！」

賴慧如拍攝《好運來》落海戲前緊張神情曝光，坦言心跳加速到極點。（民視提供）賴慧如拍攝《好運來》落海戲前緊張神情曝光，坦言心跳加速到極點。（民視提供）

現場雖安排兩位救生員在旁待命，但為了拍攝畫面真實感，他們無法太靠近，讓她更加緊張，「從第一顆鏡頭下水開始，我就不斷告訴自己要撐下去，拍到後面真的快哭了，好在順利完成！」事後，救生員甚至對她說：「導演再不喊卡，我就要衝進去救妳了！」讓賴慧如忍不住說：「真的有差點要溺死的感覺！」

龍天翔跟賴慧如落水，兩人敬業完成拍攝。（民視提供）龍天翔跟賴慧如落水，兩人敬業完成拍攝。（民視提供）

賴慧如（左）在《好運來》為兒子身世對龍天翔怒吼。（民視提供）賴慧如（左）在《好運來》為兒子身世對龍天翔怒吼。（民視提供）

相較之下，武打明星出身的龍天翔一展專業風範，一入水中就游得相當自在，現場工作人員紛紛稱讚：「天翔哥果然是武打出身的，一下水就像魚一樣順！」然而拍攝過程仍充滿挑戰，龍天翔在拍攝中不慎被貝類劃傷手，現場工作人員緊張圍上來想幫忙處理傷口，他卻一笑置之：「不用麻煩啦，拍戲怎麼可能不會受傷，這只是小事！」

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