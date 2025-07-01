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救命！前世情人強施魔法 明星老爸沒臉見人啦！

明星爸爸被女兒強勢打扮，造型讓人驚嘆。（合成照，翻攝自網路）明星爸爸被女兒強勢打扮，造型讓人驚嘆。（合成照，翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「女兒的魔法」不論是天王巨星還是硬漢導演都逃不了、躲不過，盤點四位明星爸爸無論平時多麼光鮮亮麗或嚴肅，在女兒們天真爛漫的「美妝攻勢」下，都卸下了所有的防備與包袱。他們甘願犧牲形象，只為博女兒一笑的溫馨畫面，不僅讓大眾看到了明星們作為普通父親的真情流露，更傳遞出家庭溫暖與親情至上的正能量，這些「花臉」瞬間，比任何紅毯造型都來得動人與深刻，但也讓人忍不住想替他們「喊救命！」

59歲郭富城天王變「美妝模特」寵女無極限

「亞洲舞王」郭富城郭富城向來給人嚴謹又帥氣的形象，然而成為兩個女兒的爸爸後，他的生活畫風瞬間轉變。59歲的郭富城多次曬出在社群上曬出被女兒們「改造」的畫面，近期他又傳出即將升格三寶爸的消息，不知有沒有機會迎來生命中的小壯丁。

郭富城在IG上傳的照片，可見他頭頂「沖天炮」髮型，搭配蝴蝶結髮夾及其他髮飾點綴，最後戴上繽紛的鑽石項鍊，宛如青春少女。而這一切全是分別6歲、7歲的Charlotte、Chantelle的傑作。他開心寫下，「今天二寶幫爸爸做造型。完美」還附上兩個笑哭的表情符號，可見對女兒的妝造感到十分滿意。

這位接近花甲之年的天王，對女兒的「美感訓練」沒有絲毫抗拒，反而露出滿滿父愛。他曾在訪問中坦言：「只要她們開心，爸爸臉上畫什麼都可以。」網友也笑稱他為「女兒奴天花板」。

郭富城上傳女兒幫他做的新造型，迷倒一票粉絲，他曾開心分享全家福的幸福合照。（圖／翻攝自IG、微博）郭富城上傳女兒幫他做的新造型，迷倒一票粉絲，他曾開心分享全家福的幸福合照。（圖／翻攝自IG、微博）

59歲郭富城天王變「美妝模特」寵女無極限

以一身健碩肌肉和硬漢形象聞名全球的「巨石強森」是好萊塢的票房保證，在家庭生活中卻是個柔情老爸。他在2023年時分享過女兒為他化妝的影片，小女孩熟練地在他臉上抹粉、畫眉毛，甚至貼上亮片，完全無視爸爸那一臉「認命」的表情。

53歲的巨石強森被女兒打扮畫面數次衝上熱搜，他曾被女兒們塗上粉色和紫色的指甲油，還戴上過粉色的蓬蓬裙頭飾。最搞笑的一次，是他被兩個女兒用滿頭的髮夾和髮飾裝扮，儼然成了現實版的「芭比娃娃」。甚至還有被畫上小鬍子或動物鼻子的可愛時刻。

巨石強森的反應總是充滿了無奈又享受的幽默感。他會在社群媒體上自嘲：「我已經是她們的玩偶了。」但他發布的照片中，臉上常常帶著忍俊不禁的笑容，語氣雖然「抱怨」，但言行間都透露著對女兒們的包容與疼愛。這樣的互動影片累積數千萬觀看。這種巨大的反差萌，讓無數網友直呼「太可愛了！」、粉絲大讚他是「最有愛的超級英雄」。

巨石強森的女兒非常喜歡幫老爸打扮。（翻攝自IG）巨石強森的女兒非常喜歡幫老爸打扮。（翻攝自IG）巨石強森被女兒化上新妝容，一臉無奈。（翻攝自IG）巨石強森被女兒化上新妝容，一臉無奈。（翻攝自IG）

67歲爾冬陞 大導演難逃公主妝 展現孫女級寵愛

兩度進入婚姻的大導爾冬陞曾是個「堅定」的頂客族，但前段時間，67歲的他曬出全家福，其中他9歲的女兒Teresa格外受到矚目。

作為香港影壇的資深導演、演員，爾冬陞給人的印象一直是嚴肅、專業，甚至有些「毒舌」（尤其是在綜藝節目中），老婆曾曬出他被女兒盛裝打扮的影片，還配文說：「投降啊投降，片場暴君就這麼一步一步被制服，一物降一物。」

原來爾冬陞也曾被女兒「摧殘」過造型。雖然公開照片不多，但他的頭上被放上了多種飾品，髮飾、皇冠，還戴上心型墨鏡，造型堪比古代娘娘。

59歲才當爸的爾冬陞在提及女兒時，語氣總是充滿溫柔。對於女兒的這些「惡搞」，他表現出的也是無奈又寵溺的接受。

導演爾冬陞老來得女，成了女兒的大玩偶。（翻攝自網路）導演爾冬陞老來得女，成了女兒的大玩偶。（翻攝自網路）

46歲鄧超 喜劇天王的「花臉」日常

鄧超一直是娛樂圈出了名的「愛女成癡」爸爸，和女兒小花妹妹的互動常常笑翻網友。作為兩個孩子的父親，他被女兒小花妹妹「打扮」的頻率，恐怕是所有明星奶爸中最高的。

46歲的鄧超被小花妹妹「改造」的內容簡直是五花八門，每次都能登上熱搜。從滿臉塗鴉、口紅亂畫，到被紮滿了無數個小辮子，甚至頭髮上還掛著各種玩具小飾品。小花妹妹的「創作」從不拘泥於章法，每次都讓鄧超的臉變成一幅抽象派畫作。

鄧超對女兒的塗鴉毫無底線，還曾主動要求「加一點金粉會不會更時尚？」他對女兒的創意表現出完全接納的心情，某次他在微博曬出被小花畫得花花綠綠的臉，還配上自嘲文字：「這是她說的美式風格。」還說：「她開心，我就開心，臉只是臉。」這種「零偶包」態度也讓他成了網友心中的「國民爸比」。

鄧超對女兒的塗鴉毫無底線。（翻攝自網路）鄧超對女兒的塗鴉毫無底線。（翻攝自網路）

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