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娛樂 電影

《我們意外的勇氣》母愛大爆發 網：想回家抱抱媽媽

〔記者鍾志均／台北報導〕劉若英、薛仕凌主演台片《我們意外的勇氣》上週在台北電影節世界首映，看哭不少影廳觀眾，就連劉若英也忍不住紅了眼眶，先到廳外收拾情緒，再重新回來面對觀眾提問。

劉若英（左）、薛仕凌主演《我們意外的勇氣》上週在台北電影節世界首映。（壹壹喜喜提供）劉若英（左）、薛仕凌主演《我們意外的勇氣》上週在台北電影節世界首映。（壹壹喜喜提供）

游紹翔導演提到，當有了孩子之後，會改變看待世界的方式，其中一個是你可以陪伴你喜歡的人成長；劉若英則說，自從有了小孩之後就很忙，「當小孩可以平安健康的長大，其實真的不容易！」

導演徐譽庭對《我們意外的勇氣》劇本給予不少建議，她在臉書分享觀後感，提到「請先記住這部電影《我們意外的勇氣》。在台北電影節的特別放映，我一路含淚。真摯——真的是創作最美好的因。」

《我們意外的勇氣》上週在台北電影節世界首映，全場爆滿。（壹壹喜喜提供）《我們意外的勇氣》上週在台北電影節世界首映，全場爆滿。（壹壹喜喜提供）

另有網友提到看完很想回家抱抱媽媽，對她說聲「謝謝妳生下我，辛苦了。」也有人用了六個「很」形容電影，分別是很平凡、很生活、很貼近、很好看、很真實、很感動。

發行商在北影放映前舉辦盲測試片場，獲得許多觀眾的正面評價，昨順勢宣布《我們意外的勇氣》決定將原本8月29日檔期挪至10月23日上映，盼好口碑能持續發酵。

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