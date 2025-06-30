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YTR小象赴烏克蘭送童鞋卻惹衝突！品牌方急出面道歉

YTR小象近日赴烏克蘭旅遊兼送童鞋，卻與當地飯店爆發衝突，善心之舉也遭到質疑。（翻攝自臉書、Threads）YTR小象近日赴烏克蘭旅遊兼送童鞋，卻與當地飯店爆發衝突，善心之舉也遭到質疑。（翻攝自臉書、Threads）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「小象愛出門」近日前往烏克蘭旅遊兼做善事「捐蹭童鞋」，卻與當地飯店業者爆發衝突，不僅遭驅趕，也引發不小爭議。事後小象急發布道歉聲明，認了「沒做好情緒控管」，但強調沒動手，也不是故意要前往戰爭國家蹭流量。童鞋廠商於今（30）日也發聲致歉，並還原與小象合作的過程。

與小象合作的的童鞋品牌30日針對小象在烏克蘭所引發的爭議，正式對外致歉，也還原詳細合作情況，品牌方表示與小象的合作原訂於4月21日至5月4日推行，但由於出現一些失誤，導致最終延至6月才合作。正巧近期小象赴烏克蘭旅遊，便詢問品牌方是否能捐贈一些童鞋到當地，幫助因戰爭沒有完好鞋子能穿的孩童，廠商不假思索就同意了，沒料到竟會發生衝突。

品牌方在IG道歉聲明寫下，「我們深感遺憾與歉意。但我們的初衷並非要消費任何戰爭局勢亦或是正在受苦的民眾」，也承諾會將已經完成下訂的商品，進行全數退單和退款。

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