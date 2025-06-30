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王浩一驟逝前最後背影 劉克襄悲認：我們的告別如此與眾不同

王浩一（左）與劉克襄（右）是節目《浩克漫遊》的主持搭檔，兩人交情頗深。（翻攝自FB）王浩一（左）與劉克襄（右）是節目《浩克漫遊》的主持搭檔，兩人交情頗深。（翻攝自FB）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名作家王浩一於昨（29）日離世，享年68歲。與他共同主持節目《浩克慢遊》多年的老搭檔劉克襄難過發文悼念，透露這場告別不僅突然，也格外令人動容。他曬出王浩一生前最後被拍到的背影，網友淚喊：「是一張平凡卻充滿生命氣息的背影照」。

劉克襄貼出王浩一驟逝前最後的背影，據了解是由讀者所提供。（翻攝自FB）劉克襄貼出王浩一驟逝前最後的背影，據了解是由讀者所提供。（翻攝自FB）

根據劉克襄的轉述，一位池上的朋友信中提及，在台東市某家咖啡麵包店外，曾見一名男子背著《浩克慢遊》的背包，身穿紅色短袖、卡其短褲，頭戴紅帽，手裡還提著剛買的麵包。友人直覺拍下背影，沒想到成為王浩一最後留在人間的背影。照片中，王浩一神情輕鬆地與老闆閒聊，就像無數次的外景拍攝那樣，生活感十足。劉克襄感慨寫道：「好像仍在拍片，身體如常。但應該也是，他最後一次在人間紅塵的慢遊。」

此外文末也提及，王浩一當日開車停在縣政府前的停車站，離店家不過一分鐘。「他弟弟後來告知，浩一疑似外出途中身體不適，停靠路邊後才遠去。」他回憶兩人過去十年走遍台灣各地、共同拍攝節目的時光，最後不捨地說：「再見了，老友。沒想到，我們的告別會如此與眾不同。」

劉克襄悲痛發兩篇文悼念王浩一。（翻攝自FB）劉克襄悲痛發兩篇文悼念王浩一。（翻攝自FB）

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