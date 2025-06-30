美女主播Line帳號遭盜！傳送「性服務騙財」 要求12萬贖回

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕壹電視美女新聞主播方楓嵐，除了平常在電視台露面外，她也經常在社群分享日常生活。不料，驚傳她6月27日傍晚LINE帳號遭盜，私人通訊資料被奪走，並被要求12萬元贖回，甚至遭冒用名義，傳送性交易訊息，令她相當驚慌。

美女主播方楓嵐LINE帳號遭盜。（翻攝自IG）

根據《ETtoday新聞雲》報導，方楓嵐當天傍晚收到一名研究所學長的私訊，對方以旅遊帳號傳送訊息，並輕鬆自然的稱呼「學妹」，表示自家親戚小孩參加繪畫比賽需要投票，並傳送連結，方楓嵐點擊後，顯示需以Line登入，而兩分鐘後，方楓嵐驚覺異狀並緊急更改密碼，但一切太晚，她的手機與公司電腦版Line帳號已被強制登出，無法重新登入。

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方楓嵐第一時間在社群發文通知大家，並前往警局報案，不過警方表示，這類駭客案件屬跨境網路犯罪，警方僅能協助受害人申報，並無權限強制介入第三方平台作業，因此無法協助搶回帳號。令人髮指的是，詐騙集團多次以她的名義傳送詐騙訊息，甚至詢問方爸爸「要用多少錢贖回女兒帳號」，更以其名義撥打電話給與她有租賃關係的前房東，聲稱提供「性服務以騙財」。

詐騙集團要方楓嵐12萬贖回帳號。（翻攝自IG）

方楓嵐坦言，最擔心的不是個人資料外洩，而是帳號內有大量新聞圈、藝人與經紀人的重要聯繫群組，「工作會被嚴重影響」。不過經過3C記者好友提供技術建議後，最終以Line通話干擾詐騙集團，成功拿回LINE帳號主導權。方楓嵐無奈表示，自己真的太大意，讓大家擔心了。

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