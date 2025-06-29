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娛樂 日韓

聽說爸爸是罪犯！李炳憲10歲兒子好難過：為什麼要殺人

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《魷魚遊戲》第3季終於上線，「面具男」李炳憲最近上節目透露，兒子以為他真的殺了人。

李炳憲重現媽媽罵他的表情以及語氣。（翻攝自YouTube）李炳憲重現媽媽罵他的表情以及語氣。（翻攝自YouTube）

李炳憲最近登上《吉米法倫今夜秀》，分享拍攝《魷魚遊戲》背後有趣好玩的故事，由於當初沒人知道面具男是誰演的，所以最後脫下面具發現竟是李炳憲，讓觀眾都嚇傻了。他透露當初Netflix要他保密，所以沒有告訴任何人，包括親朋好友以及媽媽，「所以在《魷魚遊戲》公開後的隔天，我媽打電話來對我大呼小叫『你怎麼能不告訴我！』我說這是一個秘密啊，她說『我接到朋友的電話時很尷尬』。」

李炳憲模仿兒子罵他「為什麼殺人」的神情。（翻攝自YouTube）李炳憲模仿兒子罵他「為什麼殺人」的神情。（翻攝自YouTube）

儘管李炳憲的10歲兒子與18個月大的女兒並不適合看《魷魚遊戲》，不過李炳憲透露，他覺得兒子應該從同學那邊聽到了什麼，「有一天他很難過的問我『為什麼你這麼壞』，我問為什麼這樣說，他說『你殺了很多人』，我兒子跟T.O.P很好，他問我為什麼要把他打得那麼慘。」雖然李炳憲有跟兒子解釋這只是演戲，不過他認為兒子應該不是100%懂。

聽到兒子問他為什麼殺人，李炳憲做出「我問天」的抬頭動作。（翻攝自YouTube）聽到兒子問他為什麼殺人，李炳憲做出「我問天」的抬頭動作。（翻攝自YouTube）

先前李炳憲也曾在劉在錫節目中說過，兒子在看了他演出的《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》之後，還以為爸爸真的是超級英雄，李炳憲也要兒子保密，「沒有人知道，連你媽媽都不知道」，更透露武器都放在美國某個倉庫。幾年後兒子才知道，其實這是一部電影。

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