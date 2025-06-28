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韓國財閥千金想當偶像 Annie媽媽不懂：真是胡說八道

「ALLDAY PROJECT」是今年6月才出道的男女組合。（翻攝自IG）「ALLDAY PROJECT」是今年6月才出道的男女組合。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國最新男女組合「ALLDAY PROJECT」橫空出世，成員Annie是財閥出身，含著金湯匙長大。她最近受訪透露，家人反對她進演藝圈，但她與家人約法三章，只要考上大學就讓她當偶像，結果還真的考上美國名校，十分勵志。

「ALLDAY PROJECT」Annie是貨真價實的財閥家千金。（翻攝自IG）「ALLDAY PROJECT」Annie是貨真價實的財閥家千金。（翻攝自IG）

Annie的外婆是新世界集團會長李明熙、媽媽鄭有慶則是新世界百貨會長。根據《朝鮮日報》報導，截至今年3月6日，新世界集團的市值高達4兆7516億韓圓（約台幣1013億元），Annie是名副其實的「千億公主」。

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她受訪透露，第一次跟媽媽說想當歌手的夢想時，媽媽回她「胡說八道」，讓她人生第一次感覺到心碎。上高中之後，家裡的反對聲浪更高，但Annie沒有放棄，迫使母親開出條件：「只要妳考上大學，我會說服其他家人。」Annie努力讀書，最後考上哥倫比亞大學，笑說「媽媽沒想到我會考上」，如今成功出道，未來將如何發展，令人期待。

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