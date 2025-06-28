歌迷大巨蛋開嗆「不喜歡周杰倫」 阿信嚇瘋：怕他半夜飛來K我們

五月天在演唱會搭上時光機，帶領歌迷一起到2055年繼續開唱。（相信音樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕五月天今（28）第二天登上大巨蛋開唱，也是「5525＋1回到那一天」25週年巡迴演唱會主題的第一場。在點歌環節，卻有個10歲來自台中的小弟弟粉絲直接踩場，在4萬人面前嗆聲：「我不喜歡周杰倫！」讓台上阿信、瑪莎等5人捏了把冷汗，阿信立刻說：「很怕他（周杰倫）半夜從香港回來k我們一拳！」

這名10歲歌迷和爸媽、二姊一起看演唱會，這不是他第一次看五月天演唱會，他已經跟家人一起看了桃園、高雄、台中場，讓阿信聽了立刻虧：「想必爸媽是財富自由！」接著他問小歌迷「有沒有感謝爸媽帶你來」，弟弟卻沉默以對，讓阿信自嘲：「想必你想看周杰倫的，我下次帶你去下水道去看，被我抓到一個假五迷、真杰粉。」沒想到此刻，這名弟弟卻大聲回：「我不喜歡周杰倫！」讓現場哈哈大笑。

請繼續往下閱讀...

怪獸（左起）和台下4萬粉絲打招呼，瑪莎、石頭、冠佑和阿信在旁吐槽。（相信音樂提供）

一旁瑪莎聽聞，立刻緩頰說：「弟弟不要這樣，你不懂什麼叫激將法。」阿信則說自己要幫弟弟做人，問他要不要點《說好不哭》，沒想到弟弟依舊純真點了姊姊想聽的《終於結束的起點》，阿信哭笑不得說：「弟弟還沒社會化相當好，但要記得，不要得罪周杰倫。」

此外，還有一名粉絲穿著師大附中校服來，學長之一的瑪莎問他學測考得如何，粉絲學弟回：「滿惆悵，沒考很好。」阿信立刻安慰他：「沒關係，我們台上五個人，百分之八十沒考好，有個甚至沒考。」但他強調冠佑如今資產不得了，有林口的房子。

瑪莎（左起）、怪獸、石頭和冠佑、阿信互虧彼此，是演唱會看頭之一。（相信音樂提供）

後來學弟粉絲點唱《因為你所以我》，點唱原因則是「小時候滿常聽」，讓台上的瑪莎氣到怒嗆：「你現在也沒多大！」阿信立刻提醒學弟：「學長脾氣滿大的，以後點歌小心點，不要講什麼小時候。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法