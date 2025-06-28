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BIGBANG大聲台灣開唱！無預警曝喜訊：還沒有人知道

BIGBANG成員大聲張開大嘴高歌，展現實打實的唱功。（COME ON JKSSP提供）BIGBANG成員大聲張開大嘴高歌，展現實打實的唱功。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天團BIGBANG成員大聲今天（28日）在台北流行音樂中心演出，總共獻唱18首歌，讓歌迷聽得如癡如醉。他在台上以中文告白「我愛你們」，坦言是故意講得不太標準，因為有點害羞。

大聲今天以《Universe》揭開序幕，他以中文向大家問好：「大家好！我是大聲，大家過得好嗎！我很想念大家。」他表示去年以個人形式來台，「那時候是第一次來台北，想說究竟會不會有人來呢？但那時候很多人來了！」大聲當時承諾明年、後年一定會再以正式演唱會形式來台，如今他說到做到，大聲大喊：「我遵守約定來了！我就是這樣的男人。」

BIGBANG大聲熱情開唱，身後兩位女舞者也賣力表演。（COME ON JKSSP提供）BIGBANG大聲熱情開唱，身後兩位女舞者也賣力表演。（COME ON JKSSP提供）

大聲這次以演唱會專場與粉絲同歡，希望能跟大家創造最美好的回憶，一起作個美夢，不要留下遺憾。大聲搞笑功力一流，學著翻譯說中文「究竟」，中場喝水時還對翻譯的口型，逗得現場粉絲哈哈大笑。他也不斷比起大拇指，用中文大喊「台北粉絲真棒」、「水啦」，認為雖然他最近當主持人、經營YouTube頻道是很有趣的事情，不過站在舞台上才是最能獲得能量的事。

他表示自己不太常在社群上發言，不過特別準備了一封信，希望能傳達給大家，用英文表達對公司、家人以及粉絲們的感謝，只是台上感性，台下粉絲卻舉著「Stupid Liar」的應援牌，讓大聲笑說：「大家果然很了解我，我真的是很笨的騙子！」

BIGBANG大聲左手拿麥克風，表情看得出他絕對有開麥，展現超強實力。（COME ON JKSSP提供）BIGBANG大聲左手拿麥克風，表情看得出他絕對有開麥，展現超強實力。（COME ON JKSSP提供）

大聲除了帶來《Falling Slowly》、《Baby Don’t Cry》等歌曲之外，也獻唱多首BIGBANG經典夯曲，包括《Monster》、《Stupid Liar》、《Oh My Friend》、《Fantastic Baby》、《BANG BANG BANG》及《WE LIKE 2 PARTY》，最後這幾首歌更是把北流變成夜店，現場嗨到不行。

在演出最後，大聲更神秘透露，要公開一個沒人知道的祕密，詢問粉絲「大家9月20日有空嗎？9月20日有行程嗎？」原來是他要唱進高雄流行音樂中心，立刻掀起全場尖叫聲，大聲邀請在場粉絲：「雖然距離有點遠，還是希望大家都可以來支持！」為演出劃下溫馨句點。

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