金曲》桑布伊台上「請評審改進」幽默自嘲 網友心疼喊太殘忍

今年擔任引言人之一的桑布伊曾三度獲得最佳原住民語歌手獎。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎取消主持人制度，改由六組歌手輪番擔任「六角引言人」，打造全新節目節奏。第二位登場的引言人，是曾三度獲得最佳原住民語歌手獎、今年再度入圍的桑布伊。雖然未能入圍最後名單，但他一登台便以幽默化解遺憾，笑說：「我很幸運剛入圍兩個獎，但可惜都沒入圍，不過還是很感謝有機會上來講講話。」

桑布伊自嘲：「等等不只我沒得獎，還是會有很多人沒得獎，不過沒關係，我們哪裡不對，請評審改進！」台下爆笑聲不斷，他立刻補充：「開玩笑的啦，我也當過評審，評審真的很辛苦。」他更在台上清唱一段原住民歌曲，用溫暖歌聲打動人心。不過也有網友在YouTube留言區表示不捨：「這樣安排有點殘忍，沒得獎已經夠失落了，還要當引言人強顏歡笑。」

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今年擔任引言人之一的桑布伊曾三度獲得最佳原住民語歌手獎。（台視提供）

桑布伊引言後緊接著登台演出，帶來原住民跨世代合作演出成為全場焦點。這段演出由金曲歌后阿爆與製作人黃少雍擔任音樂總監，集結Makav真愛與那屋瓦少女隊、漂流出口、Ponay卜耐與貨櫃兄弟四組音樂人，融合族語、搖滾、R&B與電子舞曲等元素，呈現一段8分鐘極具能量的表演。表演一播出，網友紛紛留言：「雞皮疙瘩狂起」、「阿爆太神了」、「這段超有力量」，為原住民音樂喝采。

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