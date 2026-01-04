自由電子報
娛樂 日韓

闖空門還硬凹！韓星NANA遭行兇男反控「殺人未遂」案情大翻盤

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈再爆離奇逆轉劇！去年震驚外界的「闖入NANA住家行搶案」，如今出現戲劇性翻盤！行兇男子反咬受害者NANA，聲稱自己「被冤枉」，甚至以「殺人未遂」罪名反告NANA，掀起新一波輿論風暴。

行兇男子反咬受害者NANA，聲稱自己「被冤枉」。（翻攝自X）行兇男子反咬受害者NANA，聲稱自己「被冤枉」。（翻攝自X）

事件主角、歌手兼韓國演員NANA，去年11月在京畿道九里市的豪宅遭一名30多歲男子闖入，當時她與母親雙雙受傷，歹徒也因「特殊強盜致傷」遭到羈押。沒想到，案情沉寂數月後，因一封獄中親筆信再度被推上檯面。

該名涉案男子A某透過友人向節目《事件班長》轉交長信，內容充滿爭議。他主張自己「只是想偷東西，沒有事先帶刀」，還聲稱真正受傷的人是自己，「是在扭打時被NANA用屋內的凶器刺傷，脖子和耳朵之間留下約7公分傷口」。

更誇張的是，A某拋出驚人指控，聲稱事後NANA一方曾提議：「只要你向警方說是持凶器闖入，就給你4000萬韓元（約台幣95萬元）」，但因這筆錢「從未到手」，他才決定改口，反向控告NANA殺人未遂。

然而，警方調查結果完全推翻他的說法！警方指出，A某攜帶裝在刀鞘中的凶器，利用梯子從陽台闖入，並在屋內掐住NANA母親的脖子，已構成重大生命威脅。NANA聽到尖叫聲後驚醒，與對方發生搏鬥，A某傷勢正是在此過程中造成。

NANA發聲這段日子不好過，仍請粉絲放心。（翻攝自IG）NANA發聲這段日子不好過，仍請粉絲放心。（翻攝自IG）

警方明確認定，NANA與母親的行為屬於正當防衛，不成立任何刑責，也未列為立案對象。面對反告與指控，NANA全面否認，強調「醫藥費說法、金錢交易、凶器協議全都是捏造」，反而是加害者曾要求「不要報警」。NANA坦言這段時間確實不好過，但語氣堅定表示：「我不會崩潰，會把事情導正，請大家放心。」

