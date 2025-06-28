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河北彩伽瘋傳引退？AV達人曝內幕：她很努力把衣服穿回來

河北彩伽被瘋傳即將引退。（翻攝自IG）河北彩伽被瘋傳即將引退。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優河北彩伽憑藉清新外型及火辣身材，一出道就被外界封為「三上悠亞接班人」，不過近來她積極朝歌手、演員的方向發展，目前已經7個月沒有推出新作品，接下來還以新藝名「萌名」出演戲劇，引起外界瘋猜她即將引退。對此，AV達人「一劍浣春秋」則認為，「不覺得她已經做好脫離戰線的準備」。

一劍浣春秋在《PLAYNO.1玩樂達人》發文指出，基本上女優連續3個月沒有推出新作，很可能是因為狀況不好、心情欠佳或是「進廠維修」，但河北彩伽已經確定7個月沒有新作，同時又以新藝名「萌名」加入日劇拍攝，並飾演重要角色，「又是跳過發片又是去演日劇，難怪有人會覺得她快不玩了」，甚至還有人猜測，她可能在接下來參加的TRE台北國際成人展舞台上宣布引退。

身為TRE官方女優的經紀，一劍浣春秋肯定表示，「我可以直說沒有收到任何人要在舞台上引退的消息」。達人也直言，看的出來河北彩伽積極把衣服穿回來的決心，不過他仍認為河北彩伽不會在近期宣布離開AV界，「到目前為止，河北並沒有那麼多一看就讓人覺得賺了很多很多錢的大案子，而她努力發展的像在拍台灣旅遊影片、歌手出道以及這次演出日劇，都不像是不做AV女優後可以穩定而高收入的工作，你說這樣的她即將引退，我是覺得還沒有準備好啦〜」

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