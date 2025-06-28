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娛樂 最新消息

男星排練到昏倒不唱了！舒涵被坑「血本無歸」慘痛代價曝光

電影《山忌黃衣小飛俠》以台灣靈異傳說為發想，由音樂製作人舒涵為其量身打造原創片尾曲《封鎖線》。（威視電影提供）電影《山忌黃衣小飛俠》以台灣靈異傳說為發想，由音樂製作人舒涵為其量身打造原創片尾曲《封鎖線》。（威視電影提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂製作人舒涵為電影《黃衣小飛俠》量身打造原創片尾曲《封鎖線》，並攜手新生代歌手王ADEN演唱，挑戰不同的合作模式。

談起自己的音樂之路，舒涵坦言經歷過撞牆期，也遇過合作公司出了狀況，慘賠一筆可說得不償失。

提到這血本無歸的慘痛經驗，原來是舒涵曾擔任新加坡某位藝人跨年演唱會的音樂總監，前期作業與合約皆照規定執行，卻在演出前一日被主辦方以「歌手排練到昏倒」為由，臨時取消活動。

當時演唱會取消，所有製作與樂手費用超過台幣130萬，最後只收到約7成的款項。

舒涵無奈表示：「合約簽了，該準備也都做了，卻碰上惡性倒閉的公司。」由於要討回剩下款項得打國際官司，她最後只能認賠。

所幸這件事情並沒有打擊到舒涵，她依然選擇繼續做音樂，「音樂是我最初的熱情，我相信只要把每個案子做到最好，總會留下東西。」舒涵更鬆口，未來不打算自己演唱，而是想以「製作人feat.不同聲音」的方式發片，可以跟不同的音樂人合作。

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