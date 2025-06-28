嫁44歲二婚汪小菲！Mandy忍不住鬆口洩「真實婚姻體悟」

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚4年後，今年5月攜手台灣網紅愛妻「Mandy」馬筱梅在北京補辦婚宴，受到外界高度關注。汪小菲昨（27日）逢44歲生日，Mandy以簡潔卻溫柔的文字首度發聲，短短幾句話表達內心的感觸，蘊含對婚姻、人生與未來的深刻體悟。

汪小菲（左）與Mandy馬筱梅5月在北京補辦婚宴。（翻攝自IG）

汪小菲44歲生日之際，Mandy昨（27日）深夜向老公動情告白，「謝謝你給我一段互相滋養的感情，同頻的人，才懂得你的難處，相互理解，相互成就。生日快樂我的老公。」文末更附上一顆愛心符號，這段看似平凡的生日祝福，卻蘊含Mandy對於「同頻夫妻」理念的高度認同，同時強調2人共同經營婚姻的重要價值觀。

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首度鬆口談真實婚姻體悟，Mandy肺腑之言被視為對這段婚姻的再次定心，許多粉絲也留言祝福2人白頭偕老。事實上，汪小菲與大S在2021年正式離婚後感情生活成為外界焦點，直到和Mandy攜手走入婚姻才逐步平穩，如今Mandy藉由生日告白，再度證明她的角色已逐漸成為汪小菲人生的重要支柱。

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