晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

嫁44歲二婚汪小菲！Mandy忍不住鬆口洩「真實婚姻體悟」

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚4年後，今年5月攜手台灣網紅愛妻「Mandy」馬筱梅在北京補辦婚宴，受到外界高度關注。汪小菲昨（27日）逢44歲生日，Mandy以簡潔卻溫柔的文字首度發聲，短短幾句話表達內心的感觸，蘊含對婚姻、人生與未來的深刻體悟。

汪小菲（左）與Mandy馬筱梅5月在北京補辦婚宴。（翻攝自IG）汪小菲（左）與Mandy馬筱梅5月在北京補辦婚宴。（翻攝自IG）

汪小菲44歲生日之際，Mandy昨（27日）深夜向老公動情告白，「謝謝你給我一段互相滋養的感情，同頻的人，才懂得你的難處，相互理解，相互成就。生日快樂我的老公。」文末更附上一顆愛心符號，這段看似平凡的生日祝福，卻蘊含Mandy對於「同頻夫妻」理念的高度認同，同時強調2人共同經營婚姻的重要價值觀。

首度鬆口談真實婚姻體悟，Mandy肺腑之言被視為對這段婚姻的再次定心，許多粉絲也留言祝福2人白頭偕老。事實上，汪小菲與大S在2021年正式離婚後感情生活成為外界焦點，直到和Mandy攜手走入婚姻才逐步平穩，如今Mandy藉由生日告白，再度證明她的角色已逐漸成為汪小菲人生的重要支柱。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中