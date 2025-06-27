（雷）不是李奧納多！《魷魚遊戲3》竟藏好萊塢巨星 網嚇到下巴掉下來
張宇嫺／核稿編輯
〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix原創劇集《魷魚遊戲》第3季今天（27日）上線，先前傳出李奧納多狄卡皮歐將加盟助陣，結果只是謠言，最後出現的好萊塢巨星揭曉，竟是奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett），讓許多人嚇到下巴快掉下來了。
李政宰的故事隨著《魷魚遊戲》第3季告一段落。（Netflix提供）
由黃東赫執導、李政宰主演的影集《魷魚遊戲》在2021年上線之後，掀起全球現象級風潮，經過4年之後，今天下午終於迎接大結局，引來全球劇迷瘋狂。外媒評價也紛紛出爐，包括「這是至今為止最黑暗的一季」、「結局令人難以置信」、「最後幾集太絕望了」。
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儘管成奇勳（李政宰飾演）的故事似乎隨著第3季告一段落，不過導演黃東赫先前受訪，也暗示外傳的可能性，「如果再次回到《魷魚遊戲》的世界，那應該是不一樣的角色和不一樣的故事脈絡，像是面具守衛怎麼會在這裡，停工的時候在做什麼，也許是這樣的故事，也說不定。」
凱特布蘭琪驚喜現身《魷魚遊戲》。（歐新社）
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