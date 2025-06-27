（影）被國分太一帶賽 TOKIO解散還要「巡迴謝罪」
原TOKIO成員國分太一（左）惹禍，城島茂（中）和松岡昌宏討論過後決定解散團體。（翻攝自X）
〔記者馮亦寧／台北報導〕日本前「國民團體」TOKIO成員國分太一傳出多次違紀事件，不但自己被日本電視台從長青綜藝節目《鐵腕DASH》剔除，成員城島茂、松岡昌宏經過密會後，除了決定解散TOKIO之外，還決定進行「謝罪巡迴」。國分太一本人則可能麵店最高40～50億日圓（約新台幣8～10議員）的鉅額違約金。
國分太一恐將面臨鉅額賠償金。（翻攝自X）
TOKIO決定解散之後，身為隊長的城島茂已親赴烏龍麵品牌向負責人當面道歉；另一方面成員松岡昌宏則向福島縣官方致歉，原本是觀光大使的身分，如今蒙上汙點，加上國分太一參與的節目《鐵腕DASH》也在福島縣投入農業計畫，TOKIO表示致上最深歉意。
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國分太一曾擔任福島觀光旅遊宣傳大使。（翻攝自X）
大阪ABC電台也受到國分太一的影響，因節目中含有TOKIO字樣，如今團體解散，勢必造成重大影響。國分太一惹禍，全日本都在幫他收爛攤子。
國分太一傳出違紀事件後，松岡昌宏在結束22日舞台劇公演後，返回東京與城島茂進行深度談話，之後才決定解散團體。做好決定之後，才告知國分太一。
TOKIO解散か…— ミツ@仕事×恋愛 （@mitsu20190908） June 25, 2025
山口達也さんの時も松岡昌宏さんがファンを代弁して厳しく誠実なコメントをしてくれたから何となく予想はしてた。
KAT-TUNの上田くんといい、TOKIOの松兄といい、一見ヤンチャに見える人が一番義理堅くて誠実なのよな。
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