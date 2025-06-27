（影）被國分太一帶賽 TOKIO解散還要「巡迴謝罪」

原TOKIO成員國分太一（左）惹禍，城島茂（中）和松岡昌宏討論過後決定解散團體。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本前「國民團體」TOKIO成員國分太一傳出多次違紀事件，不但自己被日本電視台從長青綜藝節目《鐵腕DASH》剔除，成員城島茂、松岡昌宏經過密會後，除了決定解散TOKIO之外，還決定進行「謝罪巡迴」。國分太一本人則可能麵店最高40～50億日圓（約新台幣8～10議員）的鉅額違約金。

國分太一恐將面臨鉅額賠償金。（翻攝自X）

TOKIO決定解散之後，身為隊長的城島茂已親赴烏龍麵品牌向負責人當面道歉；另一方面成員松岡昌宏則向福島縣官方致歉，原本是觀光大使的身分，如今蒙上汙點，加上國分太一參與的節目《鐵腕DASH》也在福島縣投入農業計畫，TOKIO表示致上最深歉意。

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國分太一曾擔任福島觀光旅遊宣傳大使。（翻攝自X）

大阪ABC電台也受到國分太一的影響，因節目中含有TOKIO字樣，如今團體解散，勢必造成重大影響。國分太一惹禍，全日本都在幫他收爛攤子。

國分太一傳出違紀事件後，松岡昌宏在結束22日舞台劇公演後，返回東京與城島茂進行深度談話，之後才決定解散團體。做好決定之後，才告知國分太一。

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