（影）韓《叢林的法則》男星驚爆受傷 緊急移植皮膚

金炳萬透過影片向粉絲報平安。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕49歲韓國搞笑藝人金炳萬曾主持SBS電視台野外挑戰實境綜藝《叢林的法則》，展現出過人的野外求生能力。該節目最早全稱為《金炳萬的叢林法則》，金炳萬成功挑戰在非洲納米比亞、印尼巴布亞紐幾內亞、南太平洋萬那杜等地，名氣也隨節目節節高升。日前他在社群平台自曝受傷，且需要接受皮膚移植，讓許多喜愛他的粉絲相當擔心。

金炳萬曾主持SBS電視台野外挑戰實境綜藝《叢林的法則》。（翻攝自IG）

金炳萬在攝全曬出一段影片，從畫面中可見他躺在病床上，手也包著三角巾，他表示自己受傷了，但已經接受了緊急手術，其中包含皮膚移植。金炳萬也元氣滿滿說：「我休息一下再回來」。

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金炳萬野外求生能力驚人。（翻攝自IG）

近年，金炳萬在濟州島經營咖啡廳，他親手製作店內要使用的咖啡桌時，不慎受傷，造成右手韌帶破裂，緊急接受手術，在醫院縫合韌帶、肌肉並移植皮膚後，金炳萬看起來已恢復元氣，臉色紅潤。

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