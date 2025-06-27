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牧森搭香港女神太浪漫 鹽田夕陽下甜跳情侶舞畫面流出

牧森擔任「Marf」邱彥筒《Love Me Down》男主角。（周子娛樂提供）牧森擔任「Marf」邱彥筒《Love Me Down》男主角。（周子娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨同門師弟牧森，先前登上香港時裝雜誌封面後，陸續收到許多來自香港的工作邀約。近日獲邀擔任香港女團COLLAR成員「Marf」邱彥筒單曲《Love Me Down》MV男主角。牧森為MV獻出螢幕舞蹈首秀，他表示收到跳舞邀請時感到非常害怕，還特地找朋友進行舞蹈特訓。Marf也大讚牧森跳得非常好。導演Kendra則認為牧森這次的演出，深信他是一個有潛力勝任更多不同角色的演員。

牧森擔任「Marf」邱彥筒MV男主角，獻出舞蹈螢幕首秀。（周子娛樂提供）牧森擔任「Marf」邱彥筒MV男主角，獻出舞蹈螢幕首秀。（周子娛樂提供）

牧森在MV與Marf演情侶，有不少雙人舞演出，甜蜜可愛的舞蹈引起粉絲討論。不擅長跳舞的牧森，特地找朋友進行特訓，他說：「這是我第一次在作品裡面跳舞，當初收到通知時，心裡非常害怕，因為沒有真的嘗試過，而且我的律動感不好，所以找朋友特訓，且在家不斷練習。在現場Marf就是我的舞蹈小老師，很有耐心地教我，也給我很大的鼓勵。」

牧森與Marf在水中合跳雙人舞。（周子娛樂提供）牧森與Marf在水中合跳雙人舞。（周子娛樂提供）

令牧森印象最深刻的是在水中及鹽田跳舞，他笑說在水裡跳舞時水花四濺，就感覺自己很像專業的舞者，「在鹽田拍攝時，搭配鹽田反射夕陽餘光，整個氣氛非常浪漫。」Marf也大讚牧森跳的很棒，也很有風度，跟他合作過程很開心。

牧森擔任「Marf」邱彥筒最新單曲《Love Me Down》MV男主角。（周子娛樂提供）牧森擔任「Marf」邱彥筒最新單曲《Love Me Down》MV男主角。（周子娛樂提供）

此次MV由香港團隊打造，將場景拉到台南鹽田，無論美術、場景、服裝，都讓牧森印象深刻。拍攝期間鬧出不少趣事，牧森說：「有一場吵架戲，原本是講中文，但中文吵架對Marf來說沒這麼流利，後來她就切換成廣東話跟我吵，我用中文，有時還需要想想她說什麼才能繼續吵下去，覺得滿有趣的。」

牧森擔任「Marf」邱彥筒最新單曲《Love Me Down》MV男主角。（周子娛樂提供）牧森擔任「Marf」邱彥筒最新單曲《Love Me Down》MV男主角。（周子娛樂提供）

牧森擔任「Marf」邱彥筒最新單曲《Love Me Down》MV男主角。（周子娛樂提供）牧森擔任「Marf」邱彥筒最新單曲《Love Me Down》MV男主角。（周子娛樂提供）

導演Kendra表示，是因為看了《影后》開始留意牧森，隨後便看到他在《我是機車少女》MV表現，被他情感细腻的演出所打動。這回《Love Me Down》MV碰巧也是關於愛情的悲歡離合，各種回憶和情緒起伏的流露，所以覺得他無論是外型或角色上都非常適合。牧森分享：「甜蜜戲對我來說其實滿挑戰的，不過最後成果大家都很喜歡，就覺得很感動了，我很開心可以跟香港團隊合作，算是達成一個小小心願。」

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