機會來了！大巨蛋洗手乳有多香 五月天8場幸運兒準備實測

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（27日）晚將首登台北大巨蛋展開8場「回到那一天」演唱會，近期台北多個地方都有五月天巡演相關布置，整座「MAYDAYLAND」讓粉絲可以提前拍照打卡，感受歡樂氣氛，幸運買到票的歌迷，就等待今晚入場與五月天同歡。

五月天今晚將登上大巨蛋展開8場演唱會。（相信音樂提供）

當然，除了去聽五月天唱歌、說垃圾話，歌迷也準備進場實測「大巨蛋洗手乳有多香」？主要是6月初金曲歌王「JJ」林俊傑在大巨蛋開唱，事後有粉絲在社群討論大巨蛋洗手間放置的洗手乳是哪個品牌，因為覺得很香，想要購買，這篇發文吸引超過55萬次瀏覽，大家都想知道答案。

請繼續往下閱讀...

還有歌迷說，如果當時在大巨蛋有去用洗手乳就好了，直呼可惜，其他網友則以JJ歌曲笑回：「可惜沒如果！」另有網友提出解答，說明洗手乳品牌，細看原產地是阿拉伯，味道則是「肉豆蔻花香」。

不知是否因為網友熱烈討論讓大巨蛋洗手乳爆紅，很多網友發現目前這款洗手乳在許多平台已經下架，好奇是不是真的大缺貨了，今晚開始五月天會在大巨蛋唱8場，歌迷去洗手間不妨也看看還有沒有機會使用到社群討論爆紅的洗手乳。

相關新聞：五月天任性獲獎阿信開放點歌 Energy「最持久」團長爆一隱憂

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法