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史迪奇開車宣布！真人版《星際寶貝：史迪奇》確定拍續集

史迪奇用車胎在地上寫出《星際寶貝：史迪奇2》的片名。（翻攝自X）史迪奇用車胎在地上寫出《星際寶貝：史迪奇2》的片名。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕粉絲準備暴動！因為迪士尼正式宣布，將開拍真人版《星際寶貝：史迪奇》的續集電影！迪士尼還特地選在6月26日（美國時間）公布消息，正好呼應史迪奇的「代號」實驗體626號。在前導影片中，史迪奇開著一台鮮粉紅敞篷車進迪士尼片廠，還大喊：「準備好了嗎？我們出發囉！」

真人版《星際寶貝：史迪奇》自美國陣亡將士紀念日週末上映以來，全球票房已突破9.14億美金（約台幣267.43億元）。這部電影原先僅計畫於Disney+ 上架，如今有望成為今年首部全球突破10億美金（約台幣292.6億元）的好萊塢電影。

史迪奇開著鮮粉紅敞篷車進迪士尼片廠，宣布《星際寶貝：史迪奇》將拍續集。（翻攝自X）史迪奇開著鮮粉紅敞篷車進迪士尼片廠，宣布《星際寶貝：史迪奇》將拍續集。（翻攝自X）

上述的還只是戲院的票房收入，早在在重返大銀幕之前，史迪奇的周邊商品就是迪士尼的金雞母，自2002年原版動畫上映以來持續熱賣。光是2024年，迪士尼就靠《星際寶貝》相關商品創下高達26億美金（約台幣760.76億元）的產品銷售額。

《星際寶貝：史迪奇》已成為迪士尼最成功的真人版改編作品之一，至於續集，目前迪士尼尚未公布演員陣容（包括有多少實驗體）、劇情細節以及上映時間。

相關新聞：迪士尼真人版《星際寶貝》爆紅！史迪奇真實身分曝光

史迪奇宣布拍續集影片：

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