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娛樂 音樂

（影）歌迷的遺憾！方大同未完的遺願「方大巨蛋演唱會」

〔記者胡如虹／台北報導〕金曲歌王周杰倫、林俊傑都已順利站上台北大巨蛋開演唱會，還有一位金曲歌王早在12年前就許願要站上台北大巨蛋開演唱會，還把演唱會取為名「方大巨蛋演唱會」，可惜歌迷無緣聽到這一場演唱會！

方大同12年前上《如虹音樂會》就想到大巨蛋開演唱會。（記者胡如虹攝）方大同12年前上《如虹音樂會》就想到大巨蛋開演唱會。（記者胡如虹攝）

相關新聞：恭喜！方大同遺作《夢想家》奪下歌王 家人領獎逼哭滿場觀眾

第36屆金曲獎頒獎典禮即將在28日舉行，今年金曲獎最大的焦點是已故歌手方大同，他的遺作《夢想家The Dreamer》入圍年度專輯、華語專輯，《才二十三》入圍了年度歌曲、最佳作曲、最佳作詞等5項大獎，不僅得獎呼聲很高，金曲獎還沒有公布得獎名單，他也已率先拿到一座評審團獎，可惜的是他無法親自上台領獎，也無法實現他的遺願，來台舉辦「方大巨蛋演唱會」。

相關新聞：方大同英年早逝 鄭宜農甘願當「貪生怕死」的歌手

今年是方大同出道第20週年，原本應該迎來音樂生涯20週年的里程碑，但他卻英年早逝，今年2月21日病逝於雲南大理，年僅41歲，留給歌迷無限懷念。他的遺作《夢想家The Dreamer》，正如他的人生寫照，他就是一位音樂夢想家，為音樂燃燒生命。

方大同上《如虹音樂會》時提到他並不是一個完美主義者。（記者胡如虹攝）方大同上《如虹音樂會》時提到他並不是一個完美主義者。（記者胡如虹攝）

方大同曾經上《如虹音樂會》節目提到他15歲聽藍調音樂練吉他指法，18歲為了編曲和製作開始學鋼琴，很多人問他做音樂有很多的堅持和要求，是不是一個完美主義者？他說「我不是完美主義者，不會有完美的，我只是知道每次都比上次好。」承認因為氣胸的關係，他的聲音有點沙啞，現場演唱和錄音室的效果會有一些差異，不會那麼美，但是現場唱法會有另一種的氛圍，情感更真實。

熱愛音樂的方大同是一位音樂夢想家。（記者胡如虹攝）熱愛音樂的方大同是一位音樂夢想家。（記者胡如虹攝）

出道20年，方大同在台灣從台北小河岸、國際會議中心、台大體育館唱到小巨蛋，征戰過大大小小的演唱會場地，當他聽說台北要蓋大巨蛋時，很期待站上大巨蛋開演唱會，還笑稱他要把演唱會取名為「方大巨蛋演唱會」。不過他上大巨蛋開唱的夢想還來不及實現，就已英年早逝，只留下他在《如虹音樂會》節目中笑談「方大巨蛋演唱會」的畫面。

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