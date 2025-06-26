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曾送吳亦凡坐牢 爆料者二度哭遭詐 都美竹強硬反擊

吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂罪已入獄4年，近日再被爆出涉嫌逃漏稅。（翻攝自微博）吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂罪已入獄4年，近日再被爆出涉嫌逃漏稅。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國網美都美竹曾於2021年揭發男星吳亦凡誘姦未成年少女，還大玩「酒桌選妃」私生活混亂，讓吳亦凡演藝事業一夕全毀，都美竹也因此一炮而紅。沒想到2024年名為「冰點人a冰點」（以下簡稱冰姐）指控都美竹疑似詐騙粉絲近20萬人民幣（約新台幣90萬元），都美竹當下隨即澄清，但一年之後，冰姐二度出面喊話，嗆聲都美竹「妳是不敢面對嗎？」

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昨（25）日冰姐二度喊話都美竹，表示事情已經進入司法程序，她高齡80歲的父親為了這個案子長途跋涉去報案並做完筆錄，報案後聯絡都美竹，仍然不接電話並將冰姐封鎖。憤怒的冰姐喊話「請問都美竹，妳是不敢面對我嗎？在此，我再一次懇請如有被她騙的人聯繫我，我們一起共同發聲！」

因揭發男星吳亦凡私生活荒唐一炮而紅的網紅都美竹。（翻攝自微博）因揭發男星吳亦凡私生活荒唐一炮而紅的網紅都美竹。（翻攝自微博）

都美竹則在今（26）晚於微博發文，表示「沒做過的事情我不會認」，還反擊指冰姐「有錢的時候刷禮物、大手大腳給各種主播消費，沒錢了想著問主播要回去，666（厲害、佩服）」。都美竹甚至反過來說自己曾經拿錢出來幫助冰姐，冰姐仍不知足，更說「在怎麼道德綁架也沒用，我問心無愧」。

自稱遭都美竹詐騙的冰姐。（翻攝自微博）自稱遭都美竹詐騙的冰姐。（翻攝自微博）
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冰姐表示自己是單親媽媽，都美竹誘騙她20萬人民幣，因心疼都美竹所言「自己罹患憂鬱症」、「家人生病」困難處境，便匯錢給都美竹想幫忙。沒想到都美竹拿了錢就變臉，冰姐索討欠款時，都美竹只還了3萬元人民幣（約新台幣13萬元），之後就避不見面，就連都美竹的媽媽也封鎖冰姐，只能報警。

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