《延禧攻略》男神德國拍婚紗！廣場狂奔、擁抱路人搶圍觀

許凱（左）在《你比星光美麗》中，大學時期開始暗戀譚松韵長達十年。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕憑《延禧攻略》中「富察傅恆」一角爆紅的許凱，與「童顏女神」譚松韵合演的新劇《你比星光美麗》正在中天娛樂台熱播。他在劇中飾演聰明果斷的科技總裁「韓廷」，意外與譚松韵飾演的白月光「紀星」重逢，對方正面臨創業挑戰與情傷低谷，兩人從商業夥伴成為靈魂伴侶。劇中韓廷一句名言「我所認為的愛，大概要到人生的盡頭，回首之時，蓋棺定論」展現他對愛情的細水長流，而許凱也分享現實中的他較隨性：「我和他（韓廷）不太相似，我覺得開心就好」。

許凱（左）與譚松韵在《你比星光美麗》「刮鬍子之吻」成名場面。（中天娛樂台提供）

首次挑戰「霸總」角色，許凱坦言飾演「韓廷」的過程非常過癮，不僅角色有財力又聰明，連辦公室都氣派到讓他難忘。他笑說拍完還有「戒斷反應」，直呼：「你再去演別的角色，會覺得飾演韓廷時太爽了」。他甚至開玩笑表示如果自己是女生，一定會喜歡韓廷，「就算吵架都怪自己那種」。但若對象是妹妹，他立刻搖頭拒絕，坦承自己是「妹控」，並說如果有妹妹，肯定會當寶一樣疼愛。

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許凱（左）與譚松韵在《你比星光美麗》拍婚紗太甜蜜，讓他印象深刻。（中天娛樂台提供）

許凱在《你比星光美麗》首次挑戰霸總角色。（中天娛樂台提供）

許凱演出《你比星光美麗》對劇中許多甜蜜戲份印象深刻，他更開玩笑地說拍了「幾千場（吻戲）」，像是兩人甜蜜待在浴缸裡的「刮鬍子之吻」，還有許凱經常煮飯給譚松韵吃，兩人在料理過程上演「廚房熱吻」，其中他覺得兩人劇裡在德國戶外廣場拍婚紗照的片段是全劇最甜的一幕名場面，「那天感覺好像真的結婚了，我們一直奔跑、擁抱、揹著跑、旋轉等各種氛圍的鏡頭，因為很多路人也以為我們真的結婚在拍婚紗照，都在旁邊圍觀，那一刻就真的覺得很奇怪，有點緊張的感覺」。

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