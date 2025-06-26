隱形女凡妮莎柯比生了！《驚奇4超人：第一步》終極預告火力全開

凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》飾演的「隱形女」誕下可愛寶寶。（漫威影業提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威影業年度強檔鉅作《驚奇4超人：第一步》今（26）日釋出終極預告與全新海報，宣告史詩級末日大戰即將引爆！隨著銀色衝浪手現身地球、預告神級反派「行星吞噬者」即將吞噬整個星球，驚奇4超人面臨空前危機，勢必攜手迎戰最強敵人。

佩德羅帕斯卡在《驚奇4超人：第一步》飾演驚奇先生。（漫威影業提供）

最新預告片揭示多項重磅彩蛋，包括凡妮莎柯比飾演的「隱形女」誕下可愛寶寶，粉絲關注度爆表的小小「富蘭克林」也正式登場。這個角色的亮相，被視為未來整個漫威宇宙發展的關鍵之一。與此同時，銀色衝浪手冷峻登場，預示一場攸關全宇宙命運的終極對決即將開戰。

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片中4位主角再次展現經典能力：驚奇先生的彈力攻勢、隱形女的防禦屏障與隱身術、霹靂火的火焰飛行、以及石頭人的破壞力道，全數升級回歸。但真正讓他們所向無敵的，不只是超能力，而是身為一家人緊緊相依的羈絆。

佩德羅帕斯卡（左）和凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》當了父母。（漫威影業提供）

《驚奇4超人：第一步》不僅是漫威電影宇宙嶄新篇章的開端，也將連結至備受矚目的《復仇者聯盟：末日之戰》（暫譯）。導演以未來感結合復古美學，打造出60年代風格的內裝設計、飛天跑車等視覺盛宴，讓新世代觀眾耳目一新。

《驚奇4超人：第一步》公開全新海報。（漫威影業提供）

除了震撼動作與視覺特效外，片中也保有系列獨有的幽默感。石頭人面對夥伴們一再慫恿，始終不肯說出經典動畫的招牌台詞「開扁時間到了」，令人會心一笑。從家庭情感到宇宙危機，本片全面升級，讓影迷相當期待。《驚奇4超人：第一步》將於7月23日在台上映。

《驚奇4超人：第一步》全新預告 :

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