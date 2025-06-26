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「台灣第一女優」吳夢夢赴中國旅遊 辣脫內衣上空被看光

台灣第一AV女優吳夢夢擁有亮眼的外貌及傲人身材。（翻攝自Threads）台灣第一AV女優吳夢夢擁有亮眼的外貌及傲人身材。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣第一AV女優」吳夢夢擁有亮眼的外貌及傲人身材，深受粉絲喜愛，入行多年的她，不僅拓展台灣成人事業，也經常在社群與粉絲互動。近日她飛中國新疆旅遊，連發出多張美照，其中一張更是辣脫內衣只穿內褲，令粉絲們大飽眼福。

相關新聞：AV女優財富自由？吳夢夢曝真實收入 「低於最低工資」網驚

吳夢夢曬出新疆知名花海打卡地點的網圖（左）與實際樣貌（右）。（翻攝自Threads）吳夢夢曬出新疆知名花海打卡地點的網圖（左）與實際樣貌（右）。（翻攝自Threads）

吳夢夢近日與好友飛中國新疆旅遊11天，行前非常期待可拍出美照的她到現場傻眼了，因為新疆知名花海打卡地點根本超「照騙」，且當地普遍的料理都是新疆菜，讓不吃羊跟辣的吳夢夢感到很崩潰「被強制減肥了」。

吳夢夢脫掉內衣來個大解放，只穿著蕾絲小褲褲，火辣程度爆表。（翻攝自Threads）吳夢夢脫掉內衣來個大解放，只穿著蕾絲小褲褲，火辣程度爆表。（翻攝自Threads）

從吳夢夢貼文的其中一張照片可見她坐在旅館床邊，陽光隨著玻璃落地窗灑進來，她直接脫掉內衣來個大解放，只穿著蕾絲小褲褲，火辣程度爆表，引網友湧入按讚。

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