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娛樂 電視

吳宗憲曾簽下他！錢毅17歲喪父扛家計 五子哭墓、洗遺體維生

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名主持人錢毅近日作客《聚焦2.0》，除了分享新節目《錢進E世界》的製作初衷，更首度公開一路走來的艱辛歷程。他不僅是錦繡二重唱的同期生，年紀輕輕就取得台北市第一屆街頭藝人證照，早年還曾受吳宗憲賞識簽約成為節目主持人，還與小鐘、小馬等人一同赴上海參與音樂交流活動。精彩經歷背後其實藏著一段沉重過往，任誰也想不到看似豪爽的他，其實年幼喪父又得肩負家中生計而到處奔波。

錢毅獻唱張學友《多愛我一點》。（年代提供）錢毅獻唱張學友《多愛我一點》。（年代提供）

錢毅回憶，成長於上海、香港與台灣三地的他，原以為即將滿18歲的那年春節會如往常般平穩，未料父親在年節期間出現胸悶、疲憊等症狀，數日後竟猝然倒臥於廁所，當錢毅早晨起床發現時牆上血漬斑斑，「我完全就傻了，第一個趕快就打救護車」，救護人員到來，錢毅還親自搬棉被包裹180多公分高的父親，代替無法爬上公寓樓梯的擔架，將父親運送下樓。

錢毅大啖金盞花天貝筒。（年代提供）錢毅大啖金盞花天貝筒。（年代提供）

不幸的是，當錢毅發現父親癱倒時，父親身體已經僵硬，送醫搶救仍無力回天。父親走後，17歲的錢毅一肩扛起家計，他一邊念書，一邊跑場唱歌，還幫家裡付房貸。甚至曾靠五子哭墓、幫人洗遺體並開蔥油餅攤維生。他笑說：「我真的什麼都做過了。」也正是這樣的歷練，養成他如今多元嘗試、跨界主持的勇氣與底氣。

錢毅年輕時曾被吳宗憲簽下。（年代提供）錢毅年輕時曾被吳宗憲簽下。（年代提供）

錢毅與父親在廣州的合照。（年代提供）錢毅與父親在廣州的合照。（年代提供）

或許正因父親的驟逝讓他對健康格外重視，錢毅隨身攜帶珍珠粉、小補丸補氣養身，所經營的餐酒館也主打健康輕食，吸引不少家庭晚間時刻「不為酒而來、只為吃而來」。

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