韓星逝世9周年！器捐肝、腎、眼角膜 助5病患活下去

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金成珉（金政太）在2016年6月26日被判定腦死離世，享年43歲，家屬根據他的遺願捐入腎臟、肝臟及眼角膜給5個病患，遺愛人間。

金成珉逝世9周年，韓國媒體今天回顧金成珉的一生，他在1973年出生，1991年以模特兒身分出道，曾演出過《背叛愛情》（人魚小姐）、《幻想情侶》、《老婆！給我飯》等劇，受到婆婆媽媽們歡迎，尤其是與張瑞希合作的《背叛愛情》更是紅遍大街小巷，2003年兩人還受邀出席金鐘獎，擔任頒獎嘉賓，可見有多紅。

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金成珉以《背叛愛情》深受大家喜愛。（翻攝自YouTube）

沒想到金成珉在2010年卻因染毒，遭到電視台封殺，一度中斷演藝事業，重創一直以來建立好的好人夫形象。2012年的他以《我們可以結婚嗎》回歸電視圈，並在隔年與女牙醫結婚，2016年在與妻子吵架之後，金成珉在浴室輕生被發現，昏迷並送醫搶救，不過仍被判定腦死，家屬根據金成珉的遺願，捐出兩個腎臟、兩個眼角膜及一個肝臟，幫助5位需要的病患，十分偉大。

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