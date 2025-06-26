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吳奇隆被中國網紅斷言「已經離婚劉詩詩」 一家三口互動罕見曝光

羅子秦／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕吳奇隆與劉詩詩近年屢傳婚變，去年12月甚至有中國網紅「王大發」在直播中脫口而出，稱「應該已經離了婚」，但雙方始終未正面回應。近期，兩人罕見被拍到同框，一同帶著6歲兒子「步步」外出用餐，飯後由吳奇隆開車送劉詩詩和孩子回家，似乎打破婚變傳聞。

吳奇隆（右）、劉詩詩近年頻傳婚變。（翻攝自微博）吳奇隆（右）、劉詩詩近年頻傳婚變。（翻攝自微博）

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此前，吳奇隆曾被傳與助理有緋聞，夫妻倆當時聯合發聲明否認。另一名網紅也曾公開稱兩人早已離婚，還稱吳奇隆是劉詩詩的「前夫」，但隨即有親友出面澄清，表示夫妻感情良好，目前一家三口定居上海，兒子在當地就學，雖然因工作聚少離多，但兩人會協調時間，共同照顧孩子。

吳奇隆、劉詩詩和兒子一家三口久違同框。（翻攝自微博）吳奇隆、劉詩詩和兒子一家三口久違同框。（翻攝自微博）

今年2月，有媒體報導劉詩詩將名下某公司5%股權轉讓給吳奇隆，正式退出股東身分，而吳奇隆名下的「九江隆之心影視文化工作室」及「江蘇稻草熊文化傳媒有限公司」也已註銷。3月，央視發布「一中」立場圖文，劉詩詩轉發支持，但吳奇隆未表態，也曾引起討論。

吳奇隆、劉詩詩互動自然。（翻攝自微博）吳奇隆、劉詩詩互動自然。（翻攝自微博）

吳奇隆、劉詩詩和兒子一家三口久違同框。（翻攝自微博）吳奇隆、劉詩詩和兒子一家三口久違同框。（翻攝自微博）

根據《瓜田寒姐》報導，近日在一處商場地下停車場巧遇吳奇隆一家三口剛用完餐，步步走在最前面，吳奇隆緊隨其後，劉詩詩則與助理同行，隨後眾人一同上車，由吳奇隆開車載家人離去。此次一家三口的同框，互動溫馨自然，再度粉碎外界的謠言。

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