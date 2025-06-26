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娛樂 電視

老婆青梅竹馬竟是上海黑幫 尹昭德遭愛徒虧：分手擂台現場

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹昭德與黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂》劇中老夫老妻感情穩定，近日竟因為黃瑄一位熟悉又陌生的舊情人現身，因而起了波瀾。由張雁名飾演的「唐青河」是黃瑄在上海時期的青梅竹馬，如今兩人在台灣意外重逢。兩人表面雖然看起來情緒平穩，但眼神交會的悸動，讓空氣裡瀰漫著曖昧荷爾蒙，尹昭德看在眼裡，心中也略知一二。

尹昭德（左）私下俏皮舉動，經常逗樂現場。（台視提供）尹昭德（左）私下俏皮舉動，經常逗樂現場。（台視提供）

尹昭德角色沉穩內斂，透過拍攝空檔幽默詮釋角色內心世界，現場直接上演吃醋小劇場，頻頻對兩人使眼色，尤其張雁名劇中親暱地直呼「曉蘭（黃瑄劇中角色名）」，讓尹昭德秒進戒備模式，還故意調侃對方：「你跟蹤她喔？」盧彥澤在旁也笑說：「我去找頂綠色帽子給師父戴，這根本分手擂台現場！」尹昭德還作勢用布尺做陷阱、硬要擠在黃瑄與張雁名之間坐下。難得看到尹昭德如此俏皮，讓張雁名也忍不住大笑。

盧彥澤（左一）看到眼前場景，笑說宛如分手擂台現場。（台視提供）盧彥澤（左一）看到眼前場景，笑說宛如分手擂台現場。（台視提供）

張雁名特別透露因為角色背景是上海黑幫的關係，在劇中出現就代表有些火爆的場面：「代表觀眾可以注意一下，有大事件要發生了！」他更透露，角色手腕上的白玉蘭刺青正是曉蘭的象徵，展現出唐青河對舊情的深深眷戀。張雁名坦言，自己個性也和角色有點相似：「對感情比較念舊，每段關係都有值得珍惜的地方，不管是愛情還是友情，我都有一些從入行前就認識的朋友，一直保持聯繫到現在。」

尹昭德（左起）、張雁名及黃瑄在《寶島西米樂》中，三人心中各自都有盤算。（台視提供）尹昭德（左起）、張雁名及黃瑄在《寶島西米樂》中，三人心中各自都有盤算。（台視提供）

張雁名表示詮釋這個來自60年代的黑幫角色是一個前所未有的挑戰：「因為這個時代我沒有經歷過，可能要回朔到阿公阿嬤那個年代。演這個角色，讓我開始想像爺爺奶奶當年的生活方式。」

《寶島西米樂》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台6月23日起，週一至週五晚間六點播出。

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