劉若英「躺著演戲」認了沒信心 配對薛仕凌挨虧：正經講幹話

劉若英（左）時隔13年再演電影女主角，於台片《我們意外的勇氣》和薛仕凌配對。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕劉若英時隔13年再演電影女主角，於台片《我們意外的勇氣》和薛仕凌配對，該片今（25）受邀在台北電影節「神秘場」放映。她幾乎9成戲份在床上，有些無奈說：「過去還真的過想演植物人，這次真的躺了很久，比想像中腰痠。」

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《我們意外的勇氣》改編導演游紹翔親身經歷，劉若英表示和導演、導演老婆認識20年以上，「主角原型是個很堅強的女生，又比藝人還要潮，只是某次遇上意外，人生有了全新轉變」。劉若英認為沒有特別聊過原型故事，希望能保留一點對這角色的想像，而非完全複製還原。

劉若英時隔多年再演電影女主角。（記者陳奕全攝）

對於時隔多年再演電影女主角，劉若英坦言最難克服是怎麼演戲，對演戲沒信心，也不太會去看monitor，畢竟怎麼看都覺得尷尬，尤其這次攝影機對著自己，會有些害怕。

《我們意外的勇氣》在《忘了我記得》之後拍攝，剛好薛仕凌曾在《忘》劇和謝盈萱演夫妻，劉若英這次和薛仕凌合作，搞笑表示先跟跟謝盈萱打趣說要「搶你老公」，大讚薛仕凌為角色做很多功課，是很好的對手。

薛仕凌（圖）過去沒和劉若英演對手戲，開拍前也不認識。（記者陳奕全攝）

薛仕凌過去沒和劉若英演對手戲，開拍前也不認識，幸好前期讀本就消除很多緊張，打趣說劉若英喜歡「一本正經講幹話」，有時分不出來她到底是認真還是開玩笑。

導演游紹翔被問這次監製有五月天阿信，他表示學生時期就認識阿信，直說他是身邊最敬佩的創作者，尤其劇本給了很多建議和看法，開拍時也有來探班，是非常暖心的人。《我們意外的勇氣》預計10月23月在台上映。

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